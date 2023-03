Stock Market: क्या होती है 'पंप एंड डंप स्कीम'? इसके कारण ही अरशद वारसी को शेयर मार्केट से किया गया बैन

Share Market Update: SEBI ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों सहित 45 इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है. नियामक ने यह कदम यूट्यूब चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का सुझाव देने वाले भ्रामक वीडियो डालने के मामले में उठाया है. वहीं यह पूरा मामला पंप एंड डंप स्कीम है. भारत में ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे.

Pump And Dump Scheme

अरशद वारसी का नाम Pump And Dump Scheme में सामने आया है. Pump And Dump Scheme का मतलब है कि जब किसी कंपनी का शेयरधारक शेयर की कीमतों को स्टॉक ऑपरेटर्स या अन्य गलत तरीकों से बढ़ाता और फिर शेयर को बेचकर मुनाफा कमाता है. इसमें शेयर में गलत तरीके से तेजी दिखाई जाती है, उससे दूसरे निवेशक भी उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करने लग जाते हैं. वहीं इसके बाद अचानक शेयरधारक अपने होल्डिंग बेच देते हैं. जिससे शेयर के दामों में गिरावट आ जाती है और इसस दूसरे निवेशकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है.

शेयर मार्केट

अरशद वारसी का मामला यूट्यूब चैनल पर गुमराह करने वाले वीडियो डालने से जुड़ा है. इन वीडियो में निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट लि. और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लि. के शेयर खरीदने की सलाह दी जाती थी. वारसी दंपति के अलावा सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट के कुछ प्रवर्तकों पर भी प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगाई है.

भ्रामक वीडियो

इसके अलावा नियामक ने दो अंतरिम आदेशों में यूट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो डालने के बाद इन इकाइयों को हुए गैरकानूनी लाभ के 54 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है. साधना ब्रॉडकास्ट के मामले में सेबी ने कहा कि इस अरशद वारसी ने 29.43 लाख रुपये का लाभ कमाया, जबकि उनकी पत्नी को 37.56 लाख रुपये का लाभ हुआ है. इसके अलावा इकबाल हुसैन वारसी ने भी 9.34 लाख रुपये का लाभ गलत तरीके से कमाया.

