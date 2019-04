Xiaomi के साथ बिजनेस का शानदार मौका, हर महीने होगी अच्छी इनकम

नई दिल्ली : बिजनेस करने का प्लान करने वाले लोगों के लिए चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) बेहतरीन मौका लेकर आई है. अगर आप भी कारोबार करने के इच्छुक हैं तो कम लागत में मी स्टोर्स (Mi Store) ओपन सकते हैं. जी हां, शाओमी की तरफ से हाल ही में उम्मीद जताई गई कि इस साल के अंत तक देश में कंपनी के 10 हजार रिटेल स्टोर होंगे. साथ ही ऑफलाइन मार्केट से उसके कारोबार में 50 प्रतिशत तक हिस्सेदारी होगी. साल 2014 में ऑनलाइन ब्रांड के रूप में कदम रखने वाली शाओमी 'एमआई स्टूडियो' (Mi Studio) के नाम से खुदरा दुकानों की शुरुआत कर रही है.

50 प्रतिशत तक जा सकती है ऑफलाइन बिक्री

शाओमी के वाइस प्रेसीडेंट मनु जैन ने कहा, दो साल पहले हमें लगा कि ऑनलाइन बिक्री में हमारी हिस्सेदारी 50 फीसदी है. लेकिन हमारी ऑफलाइन बिक्री न के बराबर है. इस कारण हमने ऑफलाइन एक्सपेंड करना शुरू किया. जैन ने कहा, 2019 के आखिर तक हमारा लक्ष्य चारों ऑफलाइन माध्यमों के जरिये 10 हजार से ज्यादा रिटेल शॉप खोलने की है. साल के आखिर तक हमारे स्मार्टफोन की कुल बिक्री में ऑफलाइन माध्यमों का योगदान 50 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है.

19 राज्यों में 1,000 से ज्यादा एमआई स्टोर खुले

शाओमी इंडिया की तरफ से कहा गया कि देश के 19 राज्यों में 1,000 से ज्यादा मी स्टोर (Mi Store) खोलकर 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया है. जैन ने कहा कि ऑनलाइन मार्केट के बढ़ने की संभावनाएं अब सीमित हैं. ऐसे में कंपनी ऑफलाइन बाजार में ध्यान दे रही है. अभी कंपनी का ऑफलाइन मार्केट शेयर 20 प्रतिशत है. शाओमी ने गत वर्ष नवंबर में 500 एमआई स्टोर (Mi Stores) देश में खोलने की प्लानिंग की थी.

We recently announced the launch of #MiStore - our retail chain aimed to offer a premium shopping experience to customers in small towns.

We’re proud to announce that we now have 1000 Mi Stores across 19 states in India. The 1000th store was opened yesterday in Rewari, Haryana. pic.twitter.com/wuJFh424Fb

— Redmi India (@RedmiIndia) April 24, 2019