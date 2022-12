IAS Officer: कैसे बन सकते हैं आईएएस अफसर, जानिए क्या मिलती हैं सुविधाएं और जिम्मेदारियां?

IAS Salary and Facilities: आईएएस अफसर बनने के लिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं. इसके लिए कुछ तो 10-12 से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हाई होता है इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है. भारत में आईएएस अधिकारी कैसे बनें, इस सवाल का उत्तर सीधे शब्दों में कहें तो - यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद. हां, भारत में एक IAS अफसर बनने के लिए, आपको UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी, जिसे UPSC परीक्षा या IAS परीक्षा या सिविल सेवा परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है.

यह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी आदि के रूप में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर साल यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है. भारत में आईएएस अधिकारियों का रोल क्या है, आईएएस अधिकारियों के भत्ते और लाभ, और आखिर में प्रीलिम्स और मेन्स सहित सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें. इसके बारे में आज हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं.

What is the role of an IAS officer?

एक IAS अफसर की भूमिका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू करने और प्रशासित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की सेवा करना और किसी भी सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए जरूरी प्रतिक्रिया देना है. इसलिए, मूल रूप से, एक आईएएस अफसर सरकार को नीति निर्माण और प्रशासन, नीतियों को लागू कराने और और उन नीतियों के प्रभाव के बारे में संबंधित मंत्रालयों को जरूरी प्रतिक्रिया प्रदान करने में सहायता करते हैं.

IAS Salary and Other Facilities Availed by IAS Officer

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक आईएएस अधिकारियों को मूल वेतन 56,100 रुपये महीना मिलता है. इसके अलावा, वर्तमान में कैबिनेट सचिव का वेतन जो एक IAS अधिकारी होता है वह सर्वोच्च पद है, इस पद पर 2.5 लाख रुपये महीना तक सैलरी है. आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली अन्य सुविधाएं ये हैं.

सब्सिडी सुविधा के साथ सरकारी आवास.

स्टेटस और जरूरत के आधार पर सुरक्षा और अन्य कर्मचारी.

मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट का रिबर्समेंट

कुक, गार्डनर आदि समेत घरेलू सहायता प्रदान की जाती है.

ऑन-ड्यूटी के दौरान सरकारी होटलों या बंगलों में रहने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता.

सभी राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए सरकारी परिवहन सुविधा.

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा.

How to become an IAS officer in India

आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी. IAS, IPS, IFS, केंद्र सरकार की सेवाओं के साथ-साथ अन्य संबद्ध सेवाओं सहित लगभग 25 सेवाओं के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है. यूपीएससी हर साल जनवरी-फरवरी के आसपास आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, और पहले फेज या प्री एग्जाम आमतौर पर मई के आखिर या जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है.

UPSC तीन फेज में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है

प्रारंभिक परीक्षा

सिविल सर्विस (मेन्स) एग्जाम

पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू

भारत में IAS अधिकारी कैसे बनें' का सही जवाब तैयारी की रणनीति से शुरू होता है. आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगभग 8-12 महीने का समय लगता है. इसलिए, आपको पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए लगभग एक साल पहले पढ़ाई शुरू करने की जरूरत है.

