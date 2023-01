IAS Tina Dabi ने पति प्रदीप के साथ ऐसे कहा Happy New Year 2023, देखें PHOTOS

IAS Tina And Riya Dabi Happy New Year 2023: आज नया साल शुरू हुआ है, लोग अलग अलग तरीके से अपनों को बधाई दे रहे हैं. इस बीच आईएएस टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवांडे ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. इसके अलावा टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक Happy New Year के फोटो के साथ एक इंस्टग्राम स्टोरी लगाई है.

आईएएस टीना डाबी देश की सबसे चर्चित आईएएस अफसरों में से एक हैं. उन्होंने साल 2022 में आईएएस अफसर प्रदीप गवांडे से शादी की थी.

IAS Tina Dabi का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था. वह फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर जिले की कलेक्टर हैं. उन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई की थी. वह 2015 की यूपीएससी परीक्षा में टॉपर रही थीं. जब आईएएस टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप किया था तब उनकी उम्र केवल 22 साल थी. उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी एग्जाम न सिर्फ क्लियर किया था बल्कि टॉप करके रिकॉर्ड बनाया था और तब से ही वे मीडिया में चर्चा का विषय रहती हैं.

टीना डाबी ने 2015 में यूपीएससी टॉप करने के बाद मसूरी में LBSNAA में ट्रेनिंग ली थी. टीना की चर्चा ट्रेनिंग के दौरान भी रही थी. उन्हें 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल' से सम्मानित किया गया था. ट्रेनिंग के बाद साल 2016 में वह राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर (IAS Officer) बन गई थीं और लगातार अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा की रहती हैं.





राजस्थान की गहलोत सरकार ने रिया डाबी को अलवर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर तैनात किया है. रिया डाबी ने जीसस एंड मेरी स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की है. 12वीं के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था. रिया ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई की थी. रिया की यूपीएससी में 15वीं रैंक आई थी.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं