JEE Mains 2023 Answer Key: जेईई मेन्स में कम लग रहे हैं नंबर, ये रहा बढ़वाने का पूरा तरीका!

How to raise objections to NTA JEE Main 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने 2 फरवरी, 2023 को जेईई मेन्स आंसर की 2023 जारी की है. जो कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे एनटीए जेईई की आधिकारिक साइट jeemain.nta.nic.in के माध्यम से सेशन 1 की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑब्जेक्शन विंडो 2 फरवरी को खोली गई थी और 4 फरवरी 2023 को बंद हो जाएगी. कैंडिडेट्स जो आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं, वे इसे चुनौती दे सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स को फीस देनी होगी और यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी. अगर आप किसी सवाल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये प्रति सवाल के हिसाब से भुगतान करना होगा. इसके लिए प्रोसेसिंग फीस का भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, कैंडिडेट्स द्वारा की गई चुनौतियों का वेरिफिकेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पैनल द्वारा किया जाएगा. यदि किसी कैंडिडेट्स की चुनौती सही पाई जाती है तो आंसर की को संशोधित कर सभी कैंडिडेट्स के आंसर में लागू किया जाएगा.

एजेंसी रिवाइज्ड फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार करेगी. किसी भी कैंडिडेट को उसकी चुनौती की स्वीकृति/ अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा. चुनौती के बाद एक्सपर्ट द्वारा तय की गई फाइनल आंसर की तैयार होगी. ज्यादा संबंधित डिटेल एनटीए जेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती हैं.

Steps to raise objections to NTA JEE Main 2023 Answer Key

जेईई मेन 2023 की फाइनल आंसर की के खिलाफ आपत्तियां उठाने के लिए कैंडिडेट्स को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

वहां आपको ‘Challenges regarding answer key’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपनी लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लें.

अब JEE Main answer key 2023 आपके सामने डिस्प्ले पर होगा.

एनटीए जेईई मेन आंसर की 2023 में क्वेश्चन आईडी के साथ-साथ आईडी भी होगी, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों के लिए सही ऑप्शन होगा.

एक या अधिक आईडी चुनकर सवाल को चुनौती दें.

इसके बाद ‘Save your claim’ पर क्लिक करें.

अब चुनौती दी गई क्वेश्चन आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसके बाद आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.

डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाए गए 'Choose file' बटन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया जाना है.

चुनौती दिए जाने वाले हर सवाल के लिए 200 रुपये के प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें. भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

