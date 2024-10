एक ग्लास पानी पीकर दिखाइए नेता जी... हरियाणा चुनाव में चरखी दादरी के लोग दे रहे खुली चुनौती

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. उससे पहले चुनाव प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है. शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. इस बीच कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार-प्रसार में कमी नहीं छोड़ना चाहता. चुनाव प्रचार के आखिरी मौके पर बीजेपी-कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर जनता के बीच लगा दिया है. लेकिन चरखी दादरी निर्वाचन क्षेत्र के समसपुर गांव के मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों को एक गिलास पानी पीने की ऐसी चुनौती दी है. जिसके बाद सभी हैरान हैं. जानें पूरा मामला.

एक गिलास पानी पीने की चुनौती

हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र के समसपुर गांव के लोगों में खूब नाराजगी है. तभी तो उन्होंने चुनाव में वोट मांगने वाले सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती रखी है. चुनौती भी एक गिलास पानी पीने की है. आप सब सोच सकते हैं कि आखिर इसमें क्या समस्या है. लेकिन यही असली समस्या है. गांव में जो पानी आता है, वह बहुत ही दूषित है. आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते. इसलिए गांववालों ने चुनौती के तौर पर सिर्फ एक गिलास पानी पीने के लिए कहा है.

10 सालों से आ रहा गंदा पानी

इस मामले पर गांववालों काआरोप है कि उन्हें पीने का पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक दशक से इलाके में गंदा, बदबूदार पानी आ रहा है जो इंसानों के पीने की तो बात ही छोड़िए, जानवरों के पीने के लिए भी सही नहीं है.

यह भी पढ़ें:- इंतजार में गुजर गए माता-पिता, पत्नी और बेटा भी, 56 साल बाद तिरंगे में लौटा मलखान, ये कहानी रुला देगी

आप भी देखें गांव में पानी के समस्या का वीडियो:-

VIDEO | Haryana Election 2024: Voters in Samaspur village of Haryana's Charkhi Dadri constituency have set a challenge for candidates of all political parties seeking their votes in the upcoming election. The challenge is to come and drink a glass of water being supplied to their… pic.twitter.com/orFbNekPlB

— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2024