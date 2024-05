AAP का भ्रष्टाचार... गठबंधन के बाद भी दिग्गज कांग्रेसी ने कह दी केजरीवाल को चुभने वाली बात

Punjab Lok Sabha Chunav: गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है. एक रैली में उन्होंने कहा कि केजरीवाल को केस लड़ने के लिए फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं. केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है. अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसी बयान को दोहराया है. उन्होंने कहा कि यह तो मैं मानता हूं कि (AAP सरकार ने) एटीएम बनाकर रख दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं. ये तो कांग्रेस की शब्दावली है.

दीक्षित ने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यापक भ्रष्टाचार किया है. लेकिन सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये कांग्रेस तय करेगी. पंजाब में भाजपा के लिए कोई जगह नहीं है. पंजाब में मुश्किल से ये 13 में से एक सीट पर भी लड़ पाएं तो लड़ लेंगे, जीतना अलग है.

#WATCH | Congress leader Sandeep Dikshit says, "...I think people have now trust in the INDIA alliance and that trust will bless us. On June 4, when the BJP will be witnessing its defeat, the opposition must look to be standing together... I do believe that he (Arvind Kejriwal)… pic.twitter.com/xKb5wVmXOs

