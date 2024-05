Kharge Letter: हर भारतीय हमारा वोटबैंक है प्रधानमंत्री जी... मुस्लिम वाले ऐंगल पर खरगे ने दिया जवाब

Mallikarjun Kharge on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगातार 'अपने वोटबैंक' को खुश करने का आरोप लगा रहे हैं. इसे सीधे तौर पर मुस्लिम वोटबैंक की तरफ इशारा माना गया है, जो दशकों से कांग्रेस को वोट देता आया है. अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पत्र लिखकर पीएम को जवाब दिया है. खरगे ने कहा कि हमारा वोटबैंक तो हर भारतीय है. लेटर ट्वीट करते हुए खरगे ने आज लिखा, 'प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपका पत्र देखा जो आपने सभी एनडीए कैंडिडेट्स को लिखा है... आप हताशा के कारण ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती.'

खरगे ने मोदी से कहा कि लेटर से ऐसा लगता है कि भाषणों में कहे गए ‘झूठ’ का प्रभाव नहीं पड़ा, अब आप चाहते हैं कि एनडीए उम्मीदवार आपके ‘झूठ’ को और आगे ले जाएं. उन्होंने कहा कि मतदाता इतने बुद्धिमान हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो लिखा है, जो गारंटी दी है, वे उसे पढ़ सकें, समझ सकें.

Sharing the text of my letter to Shri @narendramodi calling out his repeated lies in the election campaign.

Dear Pradhan Mantri Ji,

I saw the letter written by you to all the NDA candidates about what they need to communicate to the voters.

From the tone and content of the… pic.twitter.com/5zLwndVAro

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 2, 2024