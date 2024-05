Odisha News: 'नवीन बाबू के हाथ-पैरों को कंट्रोल कर रहे पांडियन', फिर पटनायक की पार्टी पर गरजे हिमंता

Himanta Biswa Sarma Vs Naveen Patnaik: ओडिशा में पिछले ट्रेंड की तरह राज्य में इस बार भी लोकसभा चुनावों के साथ ही असेंबली चुनाव भी हो रहे हैं. पिछले ढाई दशक से सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल को हटाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी ने अब ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है, जो BJD को भारी पड़ सकता है. बीजेपी अब सीएम पटनायक के खासमखास और पूर्व आईएएस वीके पांडियन को निशाना बना रही है, जो साये की तरह हमेशा पटनायक के साथ रहते हैं.

नवीन पटनायक के कांपते हाथों का वीडियो

बताते चलें कि नवीन पटनायक की उम्र 77 साल हो चुकी है और वे इन दिनों अपनी बुजुर्गावस्था से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. ओडिशा में पार्टी का प्रचार कर रहे असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मंच पर भाषण दे रहे नवीन पटनायक के हाथ कांप रहे थे. उनके कांपते हाथों को देखकर वीके पांडियन उनके हाथ को पकड़कर लकड़ी के डायस पर रख देते हैं.

इस वीडियो को पोस्ट करके हिमंता ने पांडियन के बहाने नवीन पटनायक की गिरती सेहत पर तंज कसा था. यह वीडियो वायरल होने के बाद हिमंता ने आज फिर एक ओर वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में सीएम पटनायक मंच पर मौजू हैं और उनके ठीक पीछे पांडियन बैठे हैं. वे अपना पैर पटनायक की कुर्सी के नीचे करके कुछ चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं.

मेरा दिल नवीन बाबू के प्रति दुख से भरा जा रहा- हिमंता बिस्वा

इस पर तंज कसते हुए हिमंता ने पोस्ट में लिखा, 'कल मैंने पांडियन, नवीन बाबू के हाथों को कंट्रोल कर रहे थे. जबकि आज वे उनके पैरों को नियंत्रित करते दिखे हैं. पांच बार के सीएम के साथ एक कठपुतली द्वारा इस तरह का व्यवहार हमारी हिस्ट्री में उचित नहीं है. मेरा दिल नवीन बाबू के प्रति दुख से भरा जा रहा है, जो इस सारी परिस्थितियों के प्रति अनजान हैं. उनकी प्रतिष्ठा को दोबारा बहाल करने का एक ही रास्ता है कि अब ओडिशा से बीजू जनता दल को आउट कर दिया जाए.'

Yesterday Mr Pandian was controlling Naveen Babu’s hands, today it is his legs. Puppeteering an elected 5 term Chief Minister in such a manner is unprecedented in our history. My heart goes out to Naveen Babu who may be unaware of this situation. The only way to restore his… pic.twitter.com/lYEJPdZd7L

— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) May 29, 2024