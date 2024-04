Lok Sabha Chunav: जब साथ बैठे भाजपा कैंडिडेट राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर, लोग बोले UP - बंगाल में मुमकिन नहीं

Kerala Lok Sabha Chunav: कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दशकों से एक परंपरा रही है कि जब भी छात्रसंघ का चुनाव होता तो उम्मीदवार एक मंच पर आते और खुली डिबेट करते. इसमें अपनी राय रखने के साथ-साथ सवाल-जवाब भी होते रहे हैं. अक्सर शाम में इस तरह का आयोजन हॉस्टल या दूसरे परिसरों में किया जाता है. क्या लोकसभा चुनाव में इस तरह नहीं हो सकता, जहां बड़े उम्मीदवार खुद आएं और जनता उनसे सवाल करे? उनकी राय जाने. आपको जानकर अच्छा लगेगा केरल में ऐसा हुआ है. तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक साथ बैठकर लोगों के सवालों के जवाब दिए.

दोनों विरोधी नेताओं को एक फ्रेम में देख लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. लोग कह रहे हैं कि सवाल का जवाब किसने क्या दिया, कैसे डिफेंड किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका एक साथ बैठना. साथ आने के लिए दोनों नेताओं की तारीफ की जानी चाहिए. कई लोगों ने लिखा है कि इस तरह की डिबेट हमें यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में देखने को क्यों नहीं मिलती?

