Sanjeev Kumar के इनकार से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी ये एक्ट्रेस, ताउम्र रह गई कुंवारी!

Sulakshna Pandit Then And Now: 70- 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित (Sulakshna Pandit) की लाइफ किसी फिल्मी कहानी की तरह है. एक्ट्रेस संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) के प्यार में ऐसी दीवानी हुईं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर बल्कि पर्सनल लाइफ तक को हाशिए पर ला दिया. क्या है एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की कहानी आइए जानते हैं.

पहली ही फिल्म संजीव कुमार के साथ की और उन्हें दिल दे बैठीं सुलक्षणा पंडित ने साल 1975 में आई फिल्म ‘उलझन’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में सुलक्षणा के अपोजिट संजीव कुमार हीरो थे. कहते हैं कि सुलक्षणा को संजीव कुमार बेहद पसंद आए थे और उन्होंने एक्टर को शादी के लिए प्रपोज भी किया था. हालांकि, संजीव ने सुलक्षणा का प्रपोजल ठुकरा दिया था. बताते हैं कि संजीव कुमार उन दिनों एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) पर लट्टू थे और उनसे ही शादी करना चाहते थे. इस बीच संजीव द्वारा प्रपोजल ठुकराए जाने के चलते सुलक्षणा डिप्रेशन में चली गईं थीं और इसका सीधा असर उनके काम और करियर पर पड़ने लगा था. हेमा ने संजीव को कह दिया था ना लेकिन फिर भी सुलक्षणा के नहीं हुए संजीव मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संजीव कुमार का शादी का प्रस्ताव हेमा मालिनी ने ठुकरा दिया था. इसके चलते संजीव कुमार ने यह कसम खा ली थी कि वे आजीवन अविवाहित ही रहेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संजीव के इस फैसले का सीधा असर सुलक्षणा पंडित पर पड़ा था. वहीं, 47 साल की उम्र में संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. बताते हैं कि संजीव कुमार के निधन की खबर सुनकर सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थीं. सुलक्षणा अब अपनी बहन के पास रहती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं.