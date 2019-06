world cup में आई टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, नंबर वन के ताज पर जमाया कब्जा

नई दिल्ली: भारतीय टीम विश्व कप में अजेय चल रही है. टीम इंडिया के फैंस अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुश हैं. इसी बीच, प्रशंसकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंच गई है. यह खबर भारतीय टीम भी का मनोबल बढ़ाने वाली है. क्रिकेट वेबसाइट Cricinfo के मुताबिक टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पछाड़कर नंबर वन पोजिशन पर कब्जा जमा लिया है.

टीम इंडिया ने जब विश्वकप में अपना सफर शुरू हुआ तब वह दो नंबर पर थी और इंग्लैंड नंबर वन की पोजिशन पर थी लेकिन 15 दिन के भीतर हालात बदल गए. इंग्लैंड हार रहा है और नंबर वन का ताज गंवा चुका है. दूसरी ओर टीम इंडिया विश्वकप में अजेय है. भारत ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. वहीं इंग्लैंड को 7 मैचों में 4 में जीत और 3 में हार मिली है.

After three defeats at #CWC19, England have fallen from the number one spot in the ICC men's ODI team rankings that they've held since May 2018.

India take their place as the top-ranked side!

