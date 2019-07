IND vs NZ: रोहित शर्मा ने रवींद्र जडेजा से कहा, 'यू आर स्ट्रॉन्ग'

मैनचेस्टर: आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC Cricket World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई रवींद्र जडेजा की 77 रनों की पारी बर्बाद चली गई क्योंकि भारत यह मैच 18 रनों से हार गया था. जडेजा ने उस समय यह पारी खेली जब भारत का मजबूत शीर्ष क्रम चरमरा गया था. जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर 116 रनों की पारी खेल टीम को जीत के रास्ते पर बनाए रखा था लेकिन अंत में यह दोनों बल्लेबाज आउट हो गए थे.

जडेजा और धोनी की जोड़ी के दौरान कई ऐसे मौके आए जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया. इनमें से एक था अर्धशतक के बाद जडेजा का अपने बल्ले को तलवार की तरह घुमाना. रोहित इस दौरान ड्रेंसिंग रूम से जडेजा को कह रहे थे, 'आप मजबूत हैं'

एक यूजर ने ट्वीट किया, "रोहित ने जडेजा से वो भावनाएं व्यक्त कीं जिसे पूरा भारत करना चाहता था. आप मजबूत हो जडेजा."

Love you always #Jaddu what a wwwworld cup treat you given us u deserve everything for the each appearence on and off the field.U are a true champ son of soil @imjadeja pic.twitter.com/jhvpLEbj25

