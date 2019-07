VIDEO: दीवानगी ऐसी कि धोनी के रन आउट होने पर फैंस तो क्या अंपायर भी रह गए 'सन्न'

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC World Cup 2019) में खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया है. उसे दो दिन तक चले इस रोमांचक सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा. 92 रनों पर ही अपने छह विकेट खो देने वाली भारतीय टीम की पारी संभालने उतरे महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन धोनी के रन आउट होते ही टीम इंडिया की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया. धोनी के रूप में बड़ा विकेट गिरा तो मैदान में खड़े अंपायर भी अवाक रह गए.

240 रनों का पीछा करना ओल्ड ट्रेफर्ड की पिच पर आसान नहीं था क्योंकि बारिश और मौसम ने यहां की स्थितियां तेज गेंदबाजों के मुफीद बना दी थीं. भारत ने 92 रनों पर ही अपने छह विकेट खो दिए थे. यहां से रवींद्र जडेजा (77) और महेंद्र सिंह धोनी (50) ने सातवें विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत के करीब पहुंचाया. धोनी क्रिज पर भारत की आखिरी उम्मीद थे. आखिरी दो ओवरों में भारत को 31 रनों की दरकार थी. धोनी ने पहली गेंद पर छक्का मारा और दूसरी गेंद पर दो रन लेने चाहे. दूसरा रन लेने दौड़े धोनी, मार्टिन गुप्टिल की डायरेक्ट हिट से पहले बल्ला क्रीज पर नहीं रख सके और यहीं भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं. धोनी ने 72 गेंदों का सामना कर एक छक्का और एक चौका लगाया.

When you recognize a Hall of Fame moment right away! Richard Kettleborough is all of us after that Guptill direct hit pic.twitter.com/mVg1jpuwam — Srinath (@srinathsripath) July 11, 2019

50 रन की पारी खेलने वाले धोनी के इस तरह से रन आउट होने से भारतीय टीम के अलावा दर्शक सन्न रह गए, क्योंकि मैच भारत के हाथ से निकल चुका था. यहां तक कि मैच में अंपायरिंग कर रहे रिचर्ड केटलबोरो को भी धोनी के विकेट के बाद चौंकते हुए देखा गया. अब उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यूजर्स तरह-तरह के कैप्शन के साथ वह फोटो शेयर कर रहे हैं.

This man's reaction was everything to understand that how bloody good and important was that run out. #RichardKettleborough pic.twitter.com/l3Q9YOpSm2 — Abhishek Patel (@abhishek16patel) July 10, 2019

Richard Kettleborough be like... pic.twitter.com/Ax9Flx9m8H — Alex Monckton (@alexmonckton) July 11, 2019

अंपायर के रिएक्शन की तस्वीर इसलिए हैरान करने वाली हैं क्योंकि एक अंपायर को निष्पक्ष माना जाता है. उम्मीद की जाती है कि उह किसी भी टीम की जीत-हार के खुशी या दुखी नहीं होते, लेकिन क्रिकेट का यह मुकाबला ही ऐसा था जिसमें जाने-अनजाने में वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं रोक सके.

First person who shocked by Dhoni's runout. Hum logon ne to milisecond baad dekha tha.#ThankYouMSD pic.twitter.com/oZBdmGnWO1 — Mezuka (@mezuka124) July 10, 2019

न्यूजीलैंड ने 239 रन बनाए

पता हो कि वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच मंगलवार को खेला जाना था लेकिन बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था इसलिए मैच को रिजर्व डे में पूरा कराया गया. मंगलवार के दिन जब मैच रुका तब न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट के नुकसान पर 46.1 ओवरों में 211 रन था. बुधवार को न्यूजीलैंड ने अपनी पारी पूरी की और 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए.