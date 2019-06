WORLD CUP 2019: AFGvsBAN मैच के अपडेट्स

24 जून 2019, 16:01 बजे

बांग्लादेश 56/1 (12 ओवर)

11वें ओवर में मुजीब ने 5 रन दिए. इसके बाद गुलबदीन नईब के पहले ओवर से 7 रन आए. और बांग्लादेश के 50 रन पूरे हुए. तमीम इकबाल- 19 रन. शाकिब अल हसन- 18 रन.

Bangladesh are 49/1 after the first 11 overs with the in form Shakib Al Hasan at the crease.

