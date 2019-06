धोनी 52 गेंदों में 28 रन बनाकर चलते बने तो लोगों ने कहा-पुजारा में ही क्या बुराई थी

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया अब तक सभी टीमों पर भारी पड़ी है, लेकिन शनिवार को हुए मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने दिखा दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट में उसे हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं होगा. अफगानिस्तान ने टीम इंडिया को 50 ओवर में 224 रनों पर समेट दिया. कोहली और जाधव को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज अफगानी स्पिन का तोड़ नहीं खोज पाए. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तो 52 गेंदें खेलकर सिर्फ 28 रन ही बनाए. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने तो चेतेश्वर पुजारा का हवाला देते हुए लिखा अगर धोनी ऐसा खेल रहे हैं तो फिर उनमें क्या बुराई है. इसके अलावा दूसरे यूजर्स ने भी धोनी की क्लास लगा दी. एक यूजर ने तो पूरी टीम इंडिया को डेथ ओवर में खराब बल्लेबाजी के लिए कोसा.

पिछले काफी लंबे समय से टीम इंडिया ने इतना छोटा स्कोर नहीं बनाया है. अगर वर्ल्डकप की बात करें तो 1983 टीम इंडिया ने इससे छोटा स्कोर 50 ओवर खेलकर बनाया था. तब टीम इंडिया ने 54.4 ओवर में 183 रन बनाए थे.

Dhoni's strike rate has been a big concern in the last two years or so. Truth is the host broadcaster has saved him till now by showing videos of his fielding or DRS brilliance bcz #Dhoni is their second biggest star power. India should consider #Pant x-factor pic.twitter.com/k7xJhFvGv8

