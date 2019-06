भारत से हार के बाद पाकिस्तान में एक और बवाल, बोर्ड कमेटी से मोहसिन खान का इस्तीफा

कराची: आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 में भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को अपने देश के फैंस और पूर्व क्रिकेटरों से आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं. उधर, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. इस कमेटी को विश्व कप सहित पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करनी है.

पीसीबी ने गुरुवार को बताया कि मोहसिन ने पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी से निवेदन किया कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए और अब इस समिति की अगुवाई वसीम खान करेंगे जो बोर्ड के प्रबंध निदेशक हैं.

Pakistan Cricket Board: Former Test cricketer and Chair of the PCB Cricket Committee, Mohsin Khan, during a recent meeting with PCB Chairman, Ehsan Mani, expressed his willingness to be released from his current position, which was accepted by the PCB Chairman.

