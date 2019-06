भारत से हार के बाद पाकिस्तानी फैंस ने अपने ही खिलाड़ियों को कहे अपशब्द, देखें VIDEO

मैनचेस्टर: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) में हुए मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए. उन वीडियो में पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ियों को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के प्रशंसक अपने ही खिलाड़ियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यहां रविवार को वर्ल्ड कप के मैच में हार मिली. ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर हुए मैच में भारत ने डकवर्थ-लुइस नियम के आधार पर अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को 89 रनों से शिकस्त दी.

सातवीं हार

विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह लगातार सातवीं हार है. भारत को इस टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ एक भी हार नहीं झेलनी पड़ी है.

अपशब्द कहे

मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकाबला हारने के बाद मैदान से बाहर जाते समय पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनके ही फैंस हूट कर रहे हैं और अपशब्द कह रहे हैं.

एक प्रशंसक ने कहा, "फिटे मुंह, फिटे मुंह. कोई शरम होती है, कोई हया होती है. तुम लोगों में न शर्म है, न हया है."

इस बीच एक प्रशंसक ने शोएब मलिक पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे टीम से निकालने की भी मांग की. प्रशंसक ने कहा, "मलिक कहां है, कहां है मलिक. टीम से बाहर करो, मलिक को निकालो, निकालो मलिक को."

Night before the Match

When at least 7 hours continues sleep is necessary for all Players

Our Players were enjoying Sheesha in Local Shops of Manchester

That’s why Sarfraz was taking Jamaiyees and Team Lost Miserably #DiscoverBeautifulPakistanpic.twitter.com/OtwpRXM6m2

— Pakistan my Pride (@PakMyPride7) June 17, 2019