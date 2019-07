World Cup: हार से हताश रोहित शर्मा का भावुक ट्वीट, 'दिल बहुत भारी है, आपका भी तो...'

नई दिल्ली: भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सेमीफाइनल में मिली हार पर भावुक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हम विफल रहे. इस वजह से हमारे हाथ से वर्ल्ड कप जीतने का मौका छिन गया. आईसीसी विश्व कप (World Cup 2019) में रिकॉर्ड 5 शतक लगाने वाले रोहित ने टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई. हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वह 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे. भारत को यह मैच 18 रन से गंवाना पड़ा.

रोहित ने अपने ट्वीट में लिखा, ''जब जरूरी वक्त आया तो हम एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने में असफल रहे. 30 मिनट के खराब खेल ने हमसे कप जीतने का मौका छीन लिया. मेरा मन भारी है और जाहिर है आपका भी होगा. घर से दूर आपका समर्थन मिलना अविश्वसनीय था. हम यूके (इंग्लैंड एवं वेल्स) में जहां भी खेले, वहां स्टेडियम को नीले रंग में रंगने के लिए आपका शुक्रिया.”

We failed to deliver as a team when it mattered, 30 minutes of poor cricket yesterday & that snatched away our chance for the cup. My heart is heavy as I’m sure yours is too.The support away from home was incredible.Thank you all for painting most of uk blue wherever we played

648 रन का स्कोर

भारत के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं. रोहित ने 9 मैच में 648 रन बनाए, जिसमें पांच शतक भी शामिल हैं. वह अब इस स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर जो 647 रन बनाकर दूसरे नंबर पर काबिज थे, वह अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो जाने से कॉम्पिटीशन में पिछड़ गए हैं.

कोहली का बयान

मैच के बाद कोहली ने ट्वीट किया, "सबसे पहले, मैं उन सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे. आपने इस टूर्नामेंट को हम सभी के लिए यादगार बनाया और हमने उस प्रेम को महसूस किया जो आपने हमें दिया. हम सभी निराश हैं और हमें भी वैसा ही महसूस हो रहा है, जैसा आपको हो रहा है. हम अपना 100 प्रतिशत दिया. जय हिन्द.''

Thank you Patrick and Basu for the amazing work you both have done for the team. More importantly, the friendship you have with all of us is even more special. You both are true gentlemen. Wish you the best for everything else in life ahead. @patrickfarhart

— Virat Kohli (@imVkohli) July 11, 2019