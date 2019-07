VIDEO: बोल्ट ने पकड़ा कैच पर न बचा सके छक्का, अंपायर से पहले गप्टिल ने किया इशारा

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC World Cup 2019) के रोमांचक फाइनल के कई बातों की खूब चर्चाएं हो रही हैं. कई विवाद भी पैदा हो गए. पहले मैच टाई हुआ फिर सुपर ओवर का टाई हो गया. उसके बाद बाउंड्री काउंट से हुए फैसले ने तो बवाल ही मचा दिया. इसके पहले मैच का आखिरी ओवर भी कम रोमांचक नहीं रहा. इस ओवर से पहले लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम यह मैच जीत जाएगी. लोकिन बेन स्टोक्स के साहस ने मैच अंततः टाई ही करा दिया. इस ओवर में भी ओवर थ्रो विवाद ने हंगामा मचा रखा है. लेकिन कम लोगों का ध्यान इस ओवर में उस छक्के और उससे जुड़े पहलुओं की ओर गया जिसने मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के बराबर खड़ा कर दिया था.

क्या था उस ओवर से पहले हाल

इंग्लैंड की टीम 242 रन का पीछा करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 227 रन बना चुकी थी. क्रीज पर बेन स्टोक्स का साथ आदिल राशिद दे रहे थे, जो कि क्रीज पर आए ही थे. इंग्लैंड को जीत के लिए छह गेंदों में 15 रन की जरूरत थी. सब के मन में यही सवाल था कि क्या बेन स्टोक्स टीम को जीत दिला सकेंगे या नहीं. हालात और पिछले कुछ ओवरों के मुताबिक तो यह बहुत ही मुश्किल लग रहा था. पहली दो गेंदों पर स्टोक्स ने कोई रन नहीं लिया. वे जानते थे कि अब वे ही इंग्लैंड को मैच जिता सकते हैं. अब 4 गेंदों में 15 रन. हालात इंग्लैंड के खिलाफ

कैच या छक्का

ओवर की तीसरी गेंद मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा जहां से मैच बराबरी की ओर आया, लेकिन इस गेंद पर भी काफी ड्रामा होना बाकी था. बोल्ट की इस लेंथ गेंद को स्टोक्स ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का के लिए शॉट मारा, और गेंद मिडविकेट बाउंड्री की ओर चली गई जहां ट्रेंट बोल्ट तैयार खड़े थे. दर्शकों की सांसे अटक ही गई थी. तभी बोल्ट ने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन वे बाउंड्री को छू गए. जब तक वे गेंद पास खड़े गप्टिल की ओर फेंकते तब तक देर हो चुकी थी.

अपंयार से पहले गप्टिल

जैसे ही बोल्ट ने गेंद को पकड़ने के बाद उसे अंदर फेंका. गप्टिल ने देखा कि बोल्ट बाउंड्री छू चुके हैं और उन्होंने फौरन ही छक्के का इशारा कर दिया. इसके बाद अंपयार ने रीप्ले देखा और छक्का करार दिया. बोल्ट भी इसके बाद निराश दिखे. लेकिन अंपायर के लिए रीप्ले देखकर कंफर्म करना जरूरी था. गप्टिल की इस खेल भावना की तारीफ भी हुई, लेकिन इस गेंद का रोमांच अगली गेंद के ड्रामा में छिप गया.

It was so close to being a breathtaking catch from Trent Boult, but it ended up being a match-turning maximum!

