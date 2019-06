पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने मांगी रहम की भीख, फैंस से बोले- 'प्लीज, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए'

मैनचेस्टर: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के मैच में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने फैन से खिलाड़ियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है जबकि सीनियर हरफनमौला शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने खिलाड़ियों के परिवार को आलोचना के दायरे से बाहर रखने को कहा है.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर उपहास का पात्र बनना पड़ रहा है जबकि पूर्व क्रिकेटर भी उन्हें इस हार के लिये आड़े हाथों ले रहे हैं.

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सरफराज अहमद की कप्तानी को बेवकूफाना कहा, जबकि भारतीय टेनिस स्टार पत्नी सानिया मिर्जा के साथ रेस्त्रां का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मलिक भी आलोचकों का कोपभाजन बने हुए हैं.

मलिक ने ट्वीट किया, ‘‘सभी खिलाड़ियों की ओर से मैं मीडिया और लोगों से हमारे परिवार के लिये सम्मान बरकरार रखने की अपील करता हूं. उन्हें बिना वजह इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिये. यह अच्छी बात नहीं है.’’

On behalf of all athletes I would like to request media and people to maintain respect levels in regards to our families, who should not be dragged into petty discussions at will. It’s not a nice thing to do

