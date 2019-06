World Cup: भारत-पाक मैच से पहले ‘घबराए’ सरफराज, टीम से कहा- कोई बहाना नहीं चलेगा

टॉनटन: दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इस समय बहुत खुश नहीं हैं. इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में चल रहे आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) के मैच बारिश की के कारण रद्द हो रहे हैं. अब तक दो मैच टॉस हुए बिना ही रद्द हो चुके हैं जबकि एक मैच 8 ओवर भी नहीं खेला जा सका. अब नॉटिंघम में भारत-न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) मैच भी खतरे में है जिसकी पहले ही संभावना बताई गई थी. इससे पहले बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के जुझारू खेल के बाद भी उसे 41 रनों की हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पाकिस्तान टीम कप्तान सरफराज अहमद ने टीम में जरूरी सुधारों के बारे में बात की जिससे टीम रविवार को होने वाले भारत-पाक महामुकाबले (India vs Pakistan) के लिए तैयार रहे.

भारत-पाक मैच पर ज्यादा नजर है सरफराज की

16 जून को मानचेस्टर में भारत और पाकिस्तान का दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टूर्नामेंट में टीम इंडिया को पाकिस्तान की टीम से बेहतर बताया जा रहा है. पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज के हाथों करारी हार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 348 रन बनाकर उसे हरा दिया था. इसके बाद पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से हार हुई है. ऑस्ट्रेलिया के हाथों 41 रनों से मात खाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि टीम के टॉप-4 बल्लेबाजों को जीत दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी और बेहतर प्रदर्शन करना होगा. इसके साथ ही सरफराज ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ लचर क्षेत्ररक्षण के बाद अपने साथियों से भारत के खिलाफ होने वाले विश्व कप के महत्वपूर्ण मैच से पूर्व इस विभाग में सुधार करने के लिए कहा है

यह भी पढ़ें: World Cup 2019: विराट की राह चले सरफराज, बोले- पाक फैंस नहीं उड़ाएंगे स्मिथ का मजाक

मैच फिसलने के बाद रोमांच आ गया था मैच में

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 308 रनों का लक्ष्य रखा था. मौजूदा विजेता ने डेविड वार्नर 107 और एरॉन फिंच 82 की बेहतरीन पारियों के दम पर विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ाए थे लेकिन मोहम्मद आमिर ने पांच विकेट लेकर उसे 49 ओवरों में 307 रनों पर ही ढेर कर दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने अपने छह विकेट 160 के कुल स्कोर पर ही खो दिए थे लेकिन यहां बहाव रियाज (45), कप्तान सरफराज (40) और हसन अली (32) ने अंत में बेहतरीन पारियां खेल मैच में रोमांच ला दिया. पाकिस्तान हालांकि मैच नहीं जीत पाई.

That's the game.

Glenn Maxwell with an astonishing run-out to end proceedings. Wahab threatened to do something special for a brief period but the bowlers have done their job – it's a 41-run win for the reigning champions. #CmonAussie #CWC19 pic.twitter.com/xjGInDB7mI

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 12, 2019