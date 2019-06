World Cup AUS vs SL Match Updates: श्रीलंका पर हार का खतरा, 40 ओवर में गिरे 8 विकेट

ओवल (लंदन): आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) ओवल के केनिंग्टन मैदान में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका (Australia vs Sri Lanka) के बीच मैच चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया के लिए एरॉन फिंच ने शानदार कप्तानी पारी खेल कर 153 रन बनाए. उनके अलावा स्टीव स्मिथ ने 73 रन, ग्लेन मैक्सवेल ने 42 रन और डेविड वार्नर ने 26 रन बनाए. श्रीलंका के लिए इसुरु उदाना और धनंजय डि सिल्वा ने दो-दो विकेट लिए. लसिथ मलिंगा को एक विकेट मिला. दो खिलाड़ी रनआउट हुए.

श्रीलंका 236/8 (36- 40 ओवर)

38वें ओवर में बेहरनडार्फ ने 5 रन दिए. इसके बाद 39वें ओवर में स्टार्क ने कुसल मेंडिस को एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराकर पवेलियन वापस भेज दिया. इसी ओवर में धनंजय ने एक चौका लगाया. इसके बाद 40वें ओवर में उदाना को रिचर्डसन ने चलता कर श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा दिया.

36वें ओवर में पैट कमिंस ने एंजिलो मैथ्यूज को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच करा दिया. मैथ्यूज 9 रन बनाकर आउट हुए. 37वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने पहले श्रीवर्धना और उसके बाद थिसारा परेरा से छक्का खाने के बाद उन्हें डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को संकट में डाल दिया. कुसल मेंडिस- 28 रन. थिसारा परेरा- 7 रन.

श्रीलंका 204/3 (31- 35 ओवर)

31वें ओवर में रिचर्डसन ने दो रन दिए. इसके बाद कुसल मेंडिस ने मैक्सवेल को छक्का लगाया. 33वें ओवर की पहली ही गेंद पर रिचर्डसन ने करुणारत्ने को मैक्सवेल के हाथों कैच कराया. करुणारत्ने ने 97 रन बनाए. इसके बाद इसी ओवर में एंजिलो मैथ्यूज ने चौका लगाया. 34वें ओवर में मैक्सवेल ने तीन रन दिए. 35वें ओवर में कुसल मेंडिस ने स्टार्क को छक्का लगाया. जिसके बाद श्रीलंका के 200 रन पूरे हुए. कुसल मेंडिस- 26 रन. एंजिलो मैथ्यूज- 9 रन.

श्रीलंका 176/2 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में बेहरनडार्फ ने तीन रन दिए. उसके बाद पैट कमिंस ने चार रन दिए. 28वें ओवर में बेहरनडार्फ ने 5 रन दिए. 29वें ओवर में केन रिचर्डसन ने 5 रन दिए और उसके बाद मैक्सवेल ने 30वें ओवर में तीन रन दिए. करुणारत्ने- 95 रन, कुसल मेंडिस- 9 रन.

श्रीलंका 156/2 (12-25 ओवर)

21वें और 23वें ओवर में मैक्सवेल ने 4 रन दिए. 22वें ओवर में बेहरनडार्फ ने दो रन दिेए. 24वें ओवर में बेहरनडार्फ ने लाहिरू थिरिमाने को विकेट के पीछ एलेक्स कैरी के हाथों लपकवाया. थिरीमाने 16 रन बनाकर आउट हुए. इसी ओवर में थिरिमाने ने एक चौका लगाया और श्रीलंका के 150 रन भी पूरे हुए. 25वें ओवर में पैट कमिंस ने दो रन दिए. करुणारत्ने- 82 रन, कुसल मेंडिस- 2 रन.

श्रीलंका 135/1 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में श्रीलंका का पहला विकेट कुसल परेरा के रूप में गिरा, परेरा 52 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हुए. इस ओवर में करुणारत्ने ने एक चौका लगाया. 17वें ओवर में मैक्सवेल ने दो रन और उसके बाद स्टार्क ने केवल एक रन दिया. 19वें ओवर में करुणारत्ने ने मैक्सवेल को एक चौका लगाया. 20वें ओवर में बेहरनडार्फ ने चार रन दिेए. करुणारत्ने- 76 रन, लाहिरि थुरुमाने- 5 रन.

श्रीलंका 112/0 (11-15 ओवर)

15वेंं ओवर में मैक्सवेल ने 6 रन दिए. करुणारत्ने- 58 रन, कुसल परेरा-52 रन. 11वें ओवर में मैक्सवेल ने केवल 4 रन देकर अपना स्पेल शुरु किया. इसके अगले ओवर में करुणारत्ने ने रिचर्डसन को चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की जबकि श्रीलंका के 100 रन 13वें ओवर में पूरे हुए. 14वें ओवर में कुसल परेरा ने अपनी फिफ्टी पूरी की.

श्रीलंका 87/0 (6-10 ओवर)

कुरुणारत्ने ने छठे ओवर में पैट कमिंस को फिर सातवें ओवर में बेहरनडार्फ को दो-दो चौके लगाए और टीम को 50 के पार करा दिया. 8वें ओवर में करुणारत्ने ने रिचर्डसन को दो चौके लगाए. 9वें ओवर में कुसल परेरा ने बेहरनडार्फ को एक छक्का और एक चौका लगाया. 10वें ओवर में रिचर्डसन ने केवल एक चौका दिया. करुणारत्ने- 44 रन, कुसल परेरा-42 रन.

श्रीलंका 31/0 (1-5 ओवर)

स्टार्क के पहले ओवर में करुणारत्ने और कुसल परेरा ने एक-एक चौका लगाया. दूसरे ओवर में कुसल परेरा ने पैट कमिंस को दो चौके लगाए. तीसरे ओवर में स्टार्क ने दो रन दिए. चौथे ओवर में पैट कमिंस ने चार रन दिए. इसके बाद जेसन बेहरनडार्फ ने अपने पहले ओवर में केवल एक रन दिया. दिमुथ करुणारत्ने- 16 रन, कुसल परेरा-14 रन.

श्रीलंका की पारी की शुरुआत कप्तान करुणारत्ने और कुसल परेरा ने की. ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ओवर मिचेल स्टार्क ने खेला.

ऑस्ट्रेलिया 334/7 (46-50 ओवर)

46वें ओवर में मलिंगा ने 4 रन दिए. 47वें ओवर में शॉन मार्श ने उदाना की गेंद पर श्रीवर्धना को कैच थमा दिया वे 9 गेंदों पर 3 रन बना सके. मार्श की जगह एलेक्स कैरी बैटिंग करने आए. 48वें ओवर में मलिंगा ने 7 रन दिए. 49वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दो रन आउट हुए पहले एलेक्स कैरी 4 रन बना कर और उसके बाद पैट कमिंस शून्य पर रन आउट हुए दोनों को उदाना ने रनआउट किया. आखिरी ओवर में मैक्सवेल और स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 10 रन बटोरे. मैक्सवेल- 46 रन, मिचेल स्टार्क- 5 रन.

ऑस्ट्रेलिया 302/4 (41-45 ओवर)

45वें ओवर में मैक्सनवेल ने प्रदीप नुवान के ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाया. इस ओवर में 22 रन निकले. और ऑस्ट्रेलिया के 300 रन भी पूरे हुए. मैक्सवेल- 27 रन, शॉन मार्श- 1 रन. उससे पहले 41वें ओवर में फिंच और स्मिथ ने दो-दो चौके लगाए. इसी ओवर में फिंच इंग्लैंड में सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए. इसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 250 रन भी पूरे हुए. 42वें ओवर में मलिंगा को फिंच ने चौका और स्मिथ ने छक्का लगाया. ओवर में 14 रन आए. इस ओवर में फिंच ने अपने 150 रन भी पूरे किए. इसके बाद उदाना ने फिंच को 43वें ओवर में कप्तान करुणारत्ने के हाथों कैच कराया. फिंच ने 132 गेंदों में 153 रन बनाए. उनकी जगह ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आए.

फिंच के आउट होने के बाद स्मिथ भी टिक नहीं सके और मलिंगा ने उन्हें बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. स्मिथ ने 59 गेंदों में 73 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया 237/2 (41-40 ओवर)

36वें ओवर में स्मिथ ने परेरा को चौका लगाया. ऑस्ट्रेलिया के 200 रन पूरे हुए. फिंच ने 37वें ओवर में उदाना और उसके बाद परेरा को चौका लगाया. 39वें ओवर में स्मिथ ने 46 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. स्मिथ की यह टूर्नामेंट की तीसरी फिफ्टी है. 40वें ओवर में फिंच ने परेरा को लगातार एक छक्का और चौका जड़ा. .एरॉन फिंच- 137 रन. स्टीव स्मिथ- 53 रन.

ऑस्ट्रेलिया 195/2 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में मिलिंदा श्रीवर्धने के पहले ओवर में स्मिथ ने एक चौका लगाया. श्रीवर्धने ने इस ओवर में 9 रन दिए. इसके अगले ओवर में मलिंगा ने स्मिथ को चौके के साथ 8 रन दिए. 33वें ओवर में फिंच ने श्रीवर्धने को छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की.34वें ओवर में परेरा ने और उसके बाद उदाना ने 5-5 रन दिए. एरॉन फिंच- 109 रन. स्टीव स्मिथ- 39 रन.

ऑस्ट्रेलिया 159/2 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में स्मिथ ने उदाना को चौका लगाया. इस ओवर में 9 रन आए. 27वें ओवर में धनंजय ने 5 रन दिए. 28वें ओवर में स्मिथ ने फिर चौका लगाया. 29वें ओवर में फिंच ने धनंजय को लगातार एक चौका और दो छक्के लगाए और उसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 150 रन पूरे किए. धनंजय के इस ओवर में 20 रन आए. 30वें ओवर में मलिंगा ने 7 रन दिए. एरॉन फिंच- 93 रन. स्टीव स्मिथ- 22 रन..

ऑस्ट्रेलिया 110/2 (21-25 ओवर)

धनंजय की शानदार गेंदबाजी जारी रही और 21वें ओवर में उन्होंने केवल 2 रन दिए. इसके बाद प्रदीप नुवान ने भी वापसी कर 22वें ओवर में 2 रन दिए. 23वें ओवर ऑस्ट्रेलिया के 100 रन पूरे होते ही ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा. ख्वाजा 10 रन बनाकर धनंजय की गेंद पर डीप मिडविकेट पर उदाना के हाथों स्वीप करने के चक्कर में लपके गए. 24वें ओवर में फिंच ने प्रदीप नुवान को छक्का लगाया. ओवर में नुवान ने 8 रन दिए. इसके बाद फिंच और स्टीव स्मिथ धनंजय के ओवर में केवल दो रन निकाल सके. एरॉन फिंच- 67 रन. स्टीव स्मिथ-2 रन.

ऑस्ट्रेलिया 93/1 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में परेरा ने तीन रन दिए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर दबाव काम कर गया और 17वें ओवर में धनंजय डि सिल्वा ने डेविड वार्नर को बोल्ड कर दिया. वार्नर ने 48 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली. वार्नर के आउट होने के बाद 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने अपनी फिफ्टी पूरी की. फिंच ने 53 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए. परेरा ने इस ओवर में तीन रन दिेए. धनंजय ने 19वें ओवर में 4 रन दिए. इसके बाद 20वें ओवर में ख्वाजा ने प्रदीप नुवान को चौका लगाया. इस ओवर में 9 रन आए. एरॉन फिंच- 54 रन. ख्वाजा - 8 रन.

ऑस्ट्रेलिया 76/0 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में उदाना ने चार रन दिए, इसके बाद थिसारा परेरा ने और 12वें ओवर में उदाना ने 6-6 रन दिए. 14वें ओवर में परेरा ने 4 रन दिए. 15वें ओवर में धनंजय डि सिल्वा ने अपने पहले ओवर में केवल तीन रन दिए. डेविड वार्नर- 25 रन. एरॉन फिंच- 46 रन.

ऑस्ट्रेलिया 53/0 (10 ओवर)

छठे ओवर में प्रदीप ने केवल तीन रन दिए. इसके बाद सातवें ओवर में वार्नर ने मलिंगा को दो चौके लगाए इनमें से एक में थिसारा परेरा की मिसफील्ड शामिल थी. 8वें ओवर में वार्नर ने एक चौका लगाया. नुवान के इस ओवर में 10 रन गए. 9 वें ओवर में इसुरू उदाना ने केवल 1 रन दिया. उसके बाद फिंच ने परेरा के ओवर में दो चौके निकाल कर टीम को स्कोर 50 के पार किया. डेविड वार्नर- 17 रन. एरॉन फिंच- 34 रन.

ऑस्ट्रेलिया 20/0 (1-5 ओवर)

मलिंगा के पहले ओवर में वार्नर ने एक चौका लगाया. मलिंगा के पहले ओवर में वार्नर ने एक चौका लगाया. दूसरे ओवर में फिंच ने नुवान प्रदीप को दो चौके लगाए. श्रीलंका का तीसरा ओवर मलिंगा ने मेडन फेंका. इस ओवर में वार्नर रन नहीं निकाल सके. चौथे ओवर में उदाना की शानदार डाइव भी फिंच का चौका नहीं बचा सकी, जबकि उदाना को चोट के कारण मैदान से बाहर से जाना पड़ा. पांचवें ओवर में मलिंगा ने तीन रन दिए. डेविड वार्नर- 6 रन. एरॉन फिंच- 14 रन.

ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और कप्तान एरॉन फिंच ने की. श्रीलंका के लिए पहला ओवर लसिथ मलिंगा ने फेंका.

श्रीलंका की टीम में सुरंगा लकमल की जगह मिलिंदा श्रीवर्दना को लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन कुल्टर नाइल की जगह जेसन बेहरनडार्फ खेल रहे हैं.

मौसम और पिच

ओवल में सुबह बारिश की संभावना बताई गई थी, लेकिन मौसम सुबह से टॉस होेने तक साफ है. वैसे तो पिच बल्लेबाजों के लिए बढ़िया रही है, लेकिन बारिश या बादलों का असर गेंदबाजों को शुरुआत में ज्यादा फायदा दे सकता है जिसकी संभावना अब नहीं है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. हालांकि इस मैदान पर टूर्नामेंट में ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है. ऑस्ट्रेलिया भी यहां टीम इंडिया से बाद में बल्लेबाजी करते हुए हारी थी. अगर मौसम का ज्यादा असर न हुआ तो यह बल्लेबाजी के लिए बढ़िया पिच है.

प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया मजूबत

ऑस्ट्रेलिया इस समय अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है. उसके चार मैचों में छह अंक है. वह पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद इस मैच में आ रही है. उस मैच में उसे जीत हालांकि आसानी से नहीं मिली थी. बल्लेबाजों ने अच्छा किया था और फिर मिशेल स्टार्क ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ दिया. श्रीलंका के पिछले दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे. उससे पहले के दो मैचों में उसे एक मैच में जीत मिली थी.

विश्व कप में दोनों टीमें अब तक नौ बार आमने सामने हुई हैं जिनमें से सात मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते है. श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से एक ही मैच जीता है जो 1996 का विश्व कप फाइनल था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैच जीते हैं.

टीमें :

ऑस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (कप्तान), जेसन बेहरनडार्फ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, ग्लैन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर.

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, इसुरु उदाना, मिलिंदा श्रीवर्दना, थिसारा परेरा, कुशल परेरा (विकेटकीपर), कुशल मेंडिस, लसिथ मलिंगा, नुवान प्रदीप.