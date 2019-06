World Cup INDvsNZ: बारिश ने धोया एक और मैच, दोनों टीमों को 1-1 अंक

नॉटिंघम: विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में नॉटिंघम के टेंट ब्रिज मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच महामुकाबले की आखिरकार बारिश के कारण रद्द हो गया. नॉटिंघम में रात से ही बारिश हो रही थी. दोनों टीमों के लिए यह मैच पूरे विश्व कप के लिए अहम माना जा रहा था. न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं. वहीं टीम इंडिया भी अपने पहले दोनों मैच जीतकर पूरे जोश में है. विश्व कप में अभी तक दोनों टीमों के बीच सात मैच हुए हैं इनमें से न्यूजीलैंड ने चार और टीम इंडिया ने तीन मैच जीते हैं.

7.30 के इंस्पेक्शन के बाद अंपयार ने घोषणा कर दी कि यह मैच नहीं हो सकेगा. मैदान में बारिश की वजह भरा पानी आगे बारिश न होने के बाद भी 8.45 के कटऑफ टाइम तक सूखने की स्थिति में नहीं था. नतीजन अंपायरों को डेढ़ घंटे पहले ही मैच रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी.

अब 7.30 बजे होगा इंस्पेक्शन

ताजा खबरों के मुताबिक अब अगला इंस्पेक्शन भारतीय समानुसार 7.30 बजे होगा.

News from Trent Bridge, there will be a further inspection of the ground at 3PM. pic.twitter.com/GtLGu7lYCl — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019

इंस्पेक्शन से पहले शुरू हुई भारी बारिश

6 बजे के इंस्पेक्शन से ठीक पहले भारी बारिश शुरू हो गई. वैसे भी बारिश से पहले हालात अच्छे नहीं थे. सबसे बड़ी समस्या मैदान में भरा पानी है, रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण सूख नहीं पा रहा है. यह बात अंपायरों को विस्तार से मैदान का मुआयना करने से रोक रही है. इन तमाम बातों के बीच यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मैच रद्द हो जाएगा. यह नतीजा निकालने के लिए अभी बहुत समय है. यही वजह है कि मैच होने की उम्मीद कायम है.

क्या है कट ऑफ समय, कब तक होता रहेगा इंस्पेक्शन

इस समय यही सवाल है कि अगर मैच हुआ तो कितने ओवर का होगा और मैच रद्द भी होने की कंडीशंस क्या हैं. वनडे मैच कम से कम 20 ओवर का हो सकता है. अगर संभावना यह बनी की मैच में 20 ओवर से कम ही फेंके जा सकते हैं, तब मैच आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाएगा. इसका मतलब मैदान के इंस्पेक्शन के बाद इतना समय मिलना जरूरी है कि 20-20 ओवर, यानि कुल 40 ओवर फेंके जा सके. यह समय कट ऑफ समय होता है. इस समय तक अगर हालात मैच खेलने लायक नहीं हुए तो मैच का रद्द होना तय है. इस मैच में यह समय , स्थानीय समयानुसार 4.15 बजे है जो कि भारतीय समयानुसार रात 8.45 का है.

अब 6 बजे होगा मुआयना

5 बजे अंपायर ने मुआयना करने के बाद फैसला किया कि एक घंटे बाद शायद मैदान खेलने लायक हो सके. लंच ले लिया गया है.अब मुआयना भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे होगा.

Update from Trent Bridge The lunch break will be taken at 1 followed by a further inspection at 1:30PM. pic.twitter.com/lHNlzPxNgt — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019

फिर शुरू हुई बारिश

नॉटिंघम में फिर बारिश शुरू हो गई है. जैसे ही अंपायरों ने तय किया कि पिच का मुआयना 5 बजे होगा उसके कुछ देर बाद फिर बारिश शुरू हो गई.

It's still drizzling in Nottingham and the next inspection will be at 12:30PM. Follow #INDvNZ blog for live updates https://t.co/sbKb0rLYkL pic.twitter.com/u34154Pgl0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019

अंपायरों ने पिच देखते ही फिर टाला मुआयना

चार बजे पिच देखने के बाद अंपायर्स ने यह फैसला किया है कि अब पिच का मुआयना भारतीय समयानुसार पांच बजे होगा.

बारिश रुकते ही कवर्स हटाए जाने लगे. अब पिच का मुआयना भारतीय समयानुसार चार बजे होगा.

UPDATE - Next inspection at 11.30 AM local time.#CWC19 — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

मैच शुरु होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक हलकी बारिश शुरू हो गई. वहीं अंपयार का कहना है कि रात भर बारिश होने और फिलहाल घूप और हवा की गैरमौजूदगी के चलते मैच के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. भारतीय समयानुसार 3.00 बजे पिचका मुआयना होना था.

Well, the rain has got heavier and the covers are on #CWC19 pic.twitter.com/8WYSK1Or4J — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

बारिश की वजह से टॉस समय पर नहीं हो सका. फिलहाल बारिश न होनी की स्थिति बने रहने पर करीब 3.00 बजे अंपयार पिच का मुआयना करेंगे.

The good news is that it's not raining at @TrentBridge. The toss has been delayed and the next inspection is at 10:30AM.#INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/UZDCnil50x — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019

मैच से दो-तीन घंटे पहले नॉटिंघम में बारिश हो रही थी जो कि मैच के दो घंटे पहले तक रुक गई थी. मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर मौसम की आंख मिचौली चल सकती है.

Hello and welcome to the Trent Bridge. Slightly dark at the moment, but no rain . Parts of the ground under cover at the moment. pic.twitter.com/nbFR0AQiPh — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

मौसम और पिच

नॉटिंघम में मैच से पहले बारिश हुई उससे पहले रात भर भी यहां बारिश हुई थी. पूरे मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं जिससे पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. वहीं बल्लेबाजों को भी विकेट बचाने पर ध्यान देना होगा. ऐसे में मैच हाई स्कोरिंग हो इसकी संभावना कम होगी क्योंकि मैच शुरू होने के बाद बारिश का खतरा कायम रहेगा और टीमें डकवर्थ लुईस नियम के कहर से बचने के लिए विकेट बचाए रखने पर भी जोर देंगी. वैसे यहां पिच बल्लेबाजी के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती है.

बारिश के कारण अभी तक इस विश्व कप में तीन मैच रद्द हो चुके हैं.अभ्यास मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो चुका है और वहां उसे हार मिली थी. अभ्यास मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी. इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी.

इन बदलावों पर है नजर

धवन के जाने के बाद हरफनमौला खिलाड़ी विजय शंकर और अनुभवी दिनेश कार्तिक के रूप में कोहली के पास विकल्प है. शंकर को चयनकर्ताओं ने मुख्यत: नंबर-4 के लिए ही चुना था, लेकिन कार्तिक का अनुभवी होना शंकर पर भारी पड़ सकता है. धवन के जाने से कोहली और रोहित पर जिम्मेदारी बढ़ गई है. गेंदबाजी में कोई बदलाव हो इसकी संभावना न के बराबर है. भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से बेहतरीन शुरुआत दी थी और रनगति को रोके रखा था. वहीं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने भी मध्य क्रम में अपनी जिम्मेदारी को निभाकर आस्ट्रेलिया को जीत से महरूम रखा था.

टीमें:

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडल, ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्र्यूसन, मार्टिन गुप्टिल, टॉम लाथम, कोलिन मनुरो, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढी, टिम साउदी, रॉस टेलर.

भारत : विराट कोहली (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव.