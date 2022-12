जानें UK, Great Britain और England के बीच क्या है अंतर? तीनों में है धरती आसमान का फर्क

Difference between United Kingdom, Great Britain & England: आज हम आप लोगों एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर शायद आपका दिमाग हिल जाए. यहां तक कि आपको इस फैक्ट के बारे में जानकर जोर का झटका भी लग सकता है. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को बड़े ध्यान से पढ़ें.

हम सभी जानते हैं कि दुनिया में आज भी ज्यादातक लोग यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom), ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) और इंग्लैंड (England) को एक ही देश समझते हैं. जबकि इस तीनों के बीच काफी अंतर है - इनमें से एक देश है, जबकि दूसरा एक द्वीप है, और तीसरा इस द्वीप का एक हिस्सा है.

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)

सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की. यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर एक स्वतंत्र देश है. इसमें ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) का पूरा द्वीप और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग (Northern Ireland) शामिल है. बता दें इस देश का ऑफिशियल नाम "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" है.

यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन (London) है और वर्तमान में राज्य के प्रमुख किंग चार्ल्स III हैं.

बता दें कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण 1801 में शुरू हुआ था जब ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य और आयरलैंड के साम्राज्य के बीच एकीकरण के बाद United Kingdom of Great Britain and Ireland की स्थापना हुई थी. हालांकि, 1920 के दशक में जब दक्षिणी आयरलैंड (Southern Ireland) को स्वतंत्रता मिली, तब इस आधुनिक देश का नाम बदलकर United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland हो गया.

ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain)

ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस के उत्तर पश्चिम और आयरलैंड के पूर्व में स्थित एक द्वीप का नाम है. यूनाइटेड किंगडम के अधिकांश हिस्से में ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप शामिल है. बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन का यह द्वीप तीन ऑटोनोमस क्षेत्रों इंग्लैंड (England), वेल्स (Wales) और स्कॉटलैंड (Scotland) से मिल कर बनता है.

ग्रेट ब्रिटेन पृथ्वी पर नौवां सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल 80,823 वर्ग मील (209,331 वर्ग किलोमीटर) है. England ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग पर है, जबकि Wales दक्षिण-पश्चिम में है, और Scotland उत्तर में स्थित है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉटलैंड और वेल्स स्वतंत्र देश नहीं हैं, लेकिन आंतरिक शासन के संबंध में यूनाइटेड किंगडम से कुछ विवेकाधिकार रखते हैं.

इंगलैंड (England)

इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो यूनाइटेड किंगडम देश का एक हिस्सा है. बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड (England), वेल्स (Wales), स्कॉटलैंड (Scotland) और उत्तरी आयरलैंड (Nothern Ireland) के प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं. प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वायत्तता के स्तर में एक दूसरे से भिन्न हैं लेकिन ये सभी यूनाइटेड किंगडम के ही हिस्से हैं.

हालांकि, इंग्लैंड को पारंपरिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का दिल माना जाता रहा है, लेकिन कुछ लोग पूरे देश को संदर्भित करने के लिए "इंग्लैंड" शब्द का उपयोग करते हैं, हालांकि, यह सही नहीं है. जबकि आमतौर पर लोग लंदन इंग्लैंड को एक साथ इस्तेमाल करते हैं. जो कि तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि लंदन पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी के बजाय अकेले इंग्लैंड की राजधानी है.

आयरलैंड (Ireland)

आयरलैंड द्वीप का उत्तरी (1/6th) हिस्सा यूनाइटेड किंगडम का प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसे उत्तरी आयरलैंड (Nothern Ireland) के रूप में जाना जाता है. जबकि आयरलैंड द्वीप का शेष दक्षिणी (5/6th) हिस्सा स्वतंत्र देश है, जिसे Republic of Ireland के रूप में जाना जाता है.

सही शब्द का प्रयोग

बता दें कि यूनाइटेड किंगडम को ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के रूप में संदर्भित करना अनुचित है. याद रखें, यूनाइटेड किंगडम या यूके (United Kingdom) एक देश है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) एक द्वीप है, और इंग्लैंड (England) यूके के चार प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है.

एकीकरण के बाद से, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के घटक भागों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए Union Jack Flag में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड (हालांकि वेल्स को छोड़ दिया गया है) के संयुक्त तत्व हैं.