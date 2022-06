QS Global Executive MBA Rankings: टॉप 50 में IIM Bangalore एक मात्र भारतीय संस्थान

नई दिल्ली: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैंगलोर (IIM Bangalore) एकमात्र भारतीय संस्थान है, जिसने इस साल की क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) ग्लोबल एक्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग के शीर्ष 50 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है. आईआईएम बैंगलोर को वैश्विक सूची में 61.6 के समग्र स्कोर के साथ 46वां स्थान मिला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने अपनी सबसे बड़ी रैंकिंग दर्ज की है, जिसमें समग्र तालिका में 190 से अधिक कार्यक्रम हैं और इसके अलावा 26 संयुक्त कार्यक्रमों को भी स्थान दिया गया है.

आईआईएम बैंगलोर के बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद (ISB, Hyderabad) का स्थान है, जिसे 111-120 के ग्रुप में 49.2 के समग्र स्कोर के साथ रखा गया है. इसके अतिरिक्त, आईआईएम कोझीकोड (IIM Kozhikode) ने 28 अंक हासिल किए हैं, जिसके तहत उसे 171+ की श्रेणी में रखा गया है.

इस साल, आईएसबी हैदराबाद की रैंकिंग लगभग 10 रैंक गिर गई है, जबकि पिछले साल वह 92वें और उससे पहले 93वें स्थान पर था. इसके अलावा आईआईएम कोझीकोड भी पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में लगभग 20 स्थान नीचे खिसक गया है.

बता दें कि विश्व स्तर पर, आईईएसई बिजनेस स्कूल (IESE Business School) 93.5 के समग्र स्कोर के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा है. आईईएसई इस साल दुनिया का नंबर 1 कार्यकारी एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइडर बन गया है और क्यूएस के अनुसार उनकी कक्षा के 59 प्रतिशत छात्र सी-सूट पदों पर हैं. आईईएसई के बाद एचईसी पेरिस (HEC Paris), व्हार्टन बिजनेस स्कूल (पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय) Wharton Business School (University of Pennsylvania), एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (MIT Sloan School of Management), और सैड बिजनेस स्कूल (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय) Saïd Business School (University of Oxford) इसी क्रम में हैं.

यह रैंकिंग इन निम्न संकेतकों जैसे - नियोक्ता प्रतिष्ठा, विविधता, विचार नेतृत्व, कार्यकारी प्रोफ़ाइल और करियर परिणाम के आधार पर तय की गई है.

एशिया पैसिफिक (APAC) क्षेत्र में, IIM बैंगलोर इस सूची में 61.6 के स्कोर के साथ 12वें और भारत में पहले स्थान पर है.

शिकागो (बूथ) Chicago (Booth) एपीएसी क्षेत्र में पहले स्थान पर है, उसके बाद आईएनएसईएडी (INSEAD) , नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर बिजनेस स्कूल (National University of Singapore Business School), नानयांग बिजनेस स्कूल (Nanyang Business School) और सीयूएचके बिजनेस स्कूल (CUHK Business School)इसी क्रम में हैं. बता दें कि कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 10 की सूची में शामिल नहीं हुआ है.

हालांकि, आईआईएम बैंगलोर 61.6 के समग्र स्कोर के साथ 12वें स्थान पर था. उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद 49.2 के समग्र स्कोर के साथ 20वें स्थान पर है. आईआईएम कोझिकोड ने 28 के स्कोर के साथ 30वां स्थान हासिल किया है. हालांकि, इस साल किसी अन्य भारतीय संस्थान ने एपीएसी सूची में अपनी जगह नहीं बनाई है.