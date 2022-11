आखिर ट्रेन के बीचों-बीच ही क्यों लगे होते हैं AC कोच? यकीनन नहीं जानते होंगे वजह

Why AC Coach in Middle of Train: अधिकतर ट्रेन में कोच का क्रम एक जैसा ही होता है. सबसे पहले इंजन, फिर जनरल डिब्बा, फिर कुछ स्लीपर कोच और फिर ट्रेन के बिल्कुल बीच में लगे होते हैं एसी कोच (AC Coach). इसके बाद फिर से स्लीपर कोच और उसके बाद कुछ और जनरल डिब्बे और अंत में होता है गार्ड रूम कोच.