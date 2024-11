'गीतों की गूंज हमेशा रहेगी..' पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह तक, शारदा सिन्हा के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने जताया दुख

Sharda Sinha Passes Away: भोजपुरी लोकगायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली. उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने उनकी तस्वीर साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की. शारदा सिन्हा के निधन की खबर से हर कोई दुख में हैं. उन्होंने अपनी आवाज और गानों से दर्शकों के बीच अपनी अलग जगह बनाई थी. छठ पर उनके गानों को खूब पसंद किया जाता है. ऐसे में छठ के पर्व पर उनका दुनिया को अलविदा कहना हर किसी के लिए एक गहरा दुख है.

शारदा सिन्हा के निधन की खबर सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने दुख जताया और इसे अपूरणीय क्षति बताया. शारदा सिन्हा के निधन पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने बात करते हुए कहा, 'ये हमारे लिए एक बेहद दुखद समय है... वे हम सबके दिल के बहुत करीब थीं. उनकी आवाज और गायकी ने सभी को मोह लिया था और उनकी अचानक कमी सबके लिए एक बड़ा झटका है. मुझे यकीन है कि उनके सभी प्रशंसक भी मेरी तरह ही दुखी होंगे. उनका ममता भरा स्वभाव उनके गीतों और व्यक्तित्व में साफ झलकता था'.

पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख

उन्होंने आगे कहा, 'छठ पूजा के पहले ही दिन उनका जाना हमारे लिए एक गहरी कमी छोड़ गया है... वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी'. वहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'शारदा जी के मैथिली और भोजपुरी लोकगीत कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं. खासकर छठ पर्व से जुड़े उनके गीतों की गूंज हमेशा याद रहेगी. उनका निधन संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है'. साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई और शांति की प्रार्थना की.

गृहमंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा, 'प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से भारतीय संगीत ने एक महान कलाकार खो दिया है. अपनी मधुर आवाज़ से उन्होंने पांच दशकों तक मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को देशभर में लोकप्रिय बनाया. उनकी आवाज के बिना पूर्वांचल के लोक संस्कार अधूरे महसूस होते हैं. छठ महापर्व पर उनकी आवाज की कमी सभी को खलेगी'. साथ ही अमित शाह ने शारदा सिन्हा जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की.

राजनाथ सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवंगत सिंगर शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक जाहिर करते हुए लिखा, 'शारदा जी एक बेहद प्रतिभाशाली लोक गायिका थीं, जिन्होंने भोजपुरी भाषा और संगीत को जन-जन तक पहुंचाया. उनके गीत लोगों के दिलों में लंबे समय तक बसे रहेंगे. उनके जाने से लोक संगीत जगत में एक अहम आवाज खो गई है'. साथ ही राजनाथ सिंह ने शारदा जी के परिवार और उनके फैंस के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और लिखा, 'ओम शांति!'.

दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने भी जाहिर किया दुख

दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने भी 'बिहार कोकिला' के निधन की खबर पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट कर लिखा, 'प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. उन्होंने अपने संगीत से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का काम किया. ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें'.

दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दी श्रद्धांजलि

दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना दुख जाहिक करते हुए ट्वीट में लिखा, 'लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से लोकसंगीत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है. उनकी मधुर आवाज़ हमेशा हम सबके बीच अमर रहेगी. उनकी पुण्यात्मा को छठी मइया अपने चरणों में स्थान दें और परिवार एवं उनके सभी चाहने वालों को इस कठिन समय में हिम्मत दें'.

#WATCH | Delhi: Mortal remains of folk singer, Sharda Sinha being taken from AIIMS where she died on Tuesday

Her last rites will take place in Patna. pic.twitter.com/YsVZnDfIwX

— ANI (@ANI) November 5, 2024