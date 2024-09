'उसने क्रैक किया है...' अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या के ट्रोल होते ही सपोर्ट में उतरा IIM Ahmedabad, प्रोफेसर का बयान वायरल

Navya Nanda IIM Ahmedabad: अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Nanda) ने जब से एमबीए के लिए अहमदाबाद में एडमीशन लिया है तब से वो लगातार ट्रोल्स के निशाने पर हैं. लगातार उन्हें ट्रोल्स कैट की कैट स्कोर का प्रूफ मांग रहे और कई लोग उन्हें पैसे के पॉवर का इस्तेमाल करने को लेकर खरी खोटी सुना रहे. नव्या नवेली के ट्रोल होने के बाद अब IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर ने चुप्पी तोड़ी और नव्या के सपोर्ट में उतरी हैं.

प्रोमिला अग्रवाल ने किया सपोर्ट

IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर प्रोमिला अग्रवाल ने खुलकर नव्या नवेली का सपोर्ट किया है. प्रोफेसर ने ट्वीट किया- 'एडमीशन बीते 5 साल से ऑनलाइन IIMA Admission Test और वैलिड कैट स्कोर पर बेस्ड होते हैं. इसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू राउंड भी होता है. उसने सिर्फ पैसे देकर एडमीशन नहीं लिया बल्कि उसने कड़ी मेहनत भी की है इंट्रेस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए.'

उसने कट ऑफ क्लीयिर किया है

इसके साथ ही प्रोफेसर प्रोमिला ने कहा- 'उसने कट ऑफ क्लियर किया है. भारत में लंबे समय से इस बात पर बहस होती रही है कि हाइयर एजुकेशन के लिए सम्पन्न परिवार के लोग भारत से बाहर क्यों जाते हैं. वो क्यों भारत के कॉलेज में नहीं पढ़ सकती? एक लड़की एमबीए के लिए आईआईएमए पहुंची और जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है.'

नहीं कर सकता कोई ट्रोल

इस पोस्ट के साथ ही प्रोमिला ने नव्या नवेली नंदा की एक फोटो भी शेयर की है. इसके साथ ही ट्वीट किया- 'मेरी नाक के नीचे किसी को भी आईआईएमए स्टूडेंट को ट्रोल करने का हक नहीं है. अगर किसी को उसे ट्रोल करने का अधिकार है तो वो आईआईएमए ही होगा.'

Thanks, @rashi__pandey_, for saying so loudly.

The acceptance rate for this program is low, like others. Even if ppl want to discount her interview & CV. She, dammit, cleared the cut-off.

For a long time, India has been debating why elite families move out of India for higher… https://t.co/vj32H0Mvis

— Promila Agarwal (@promila_agarwal) September 2, 2024