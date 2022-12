चार साल के बाद Qala में दिखीं अनुष्का, रेट्रो लुक देखकर फैंस के उड़ गए होश!

Anushka Sharma Beauty: 2008 से अपना करियर शुरू करने वाली अनुष्का शर्मा काफी समय से स्क्रीन से दूर थीं. लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद एक्ट्रेस (Anushka Sharma) ने बड़े पर्दे पर वापस आने का फैसला किया है. 4 साल के बाद अनुष्का शर्मा का नया लुक देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आए.

अनुष्का शर्मा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग

अनुष्का शर्मा की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है. एक्ट्रेस (Actress) को आखिरी बार फिल्म जीरो में देखा गया था. अब चार साल के बाद एक्ट्रेस को चकदा एक्सप्रेस में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) का रोल प्ले करते हुए देखा जाएगा. हाल ही में कला में उनके लुक को देखकर कई लोग काफी खुश नजर आए. पहले आप भी इस वीडियो (Viral) को जरूर देखें...

OMGGGGGGGGGG!!!!

It feels amazing to see #AnushkaSharma back on screen after 4 years.

Watch #Qala on Netflix RIGHT NOW!!!#QalaonNetflix #TriptiDimri pic.twitter.com/PoBYHC7lW8

— Anshu (@TweetingAnshu) December 1, 2022