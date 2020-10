दिलीप कुमार और सायरा नहीं मनाएंगे शादी की सालगिरह, ये है बड़ी वजह

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और उनकी पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो इस साल 11 अक्टूबर को पड़ने वाले शादी की सालगिरह को नहीं मानऐंगे. क्योंकि कोरोना वायरस के चलते उन्होंने अपने दो छोटे भाइयों को खो दिया है.

Message from Saira Banu Khan:

Oct. 11, is always the most beautiful day in my life. Dilip Saheb married me on this day and made my cherished dreams come true.

This year, we are not celebrating. You all know we lost two of our brothers, Ahsan Bhai and Aslam Bhai ...1/n

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) October 9, 2020