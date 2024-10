दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में झूमे फैंस, लेकिन सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, अस्पताल में भर्ती लड़की, जानें क्या है माजरा

Diljit Dosanjh Concert: दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का दिल्ली में हाल ही में इवेंट हुआ. इस इवेंट से जहां सिंगर के फैंस खुश हो गए तो वहीं कार्यक्रम में हुए अरेंजमेंट को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं. इस इवेंट में शामिल होने वाले एक फैन ने बताया कि कॉन्सर्ट में ठीक तरह से अरेंजमेंट ना होने की वजह से एक लड़की हालत काफी खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था. इस हादसे के बाद फैन ने सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट के अरेंजमेंट्स को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया. इसके साथ ही ट्विटर पर वायरल थ्रेड में उन्होंने अव्यवस्था, भीड़भाड़ और लंबे इंतजार पर बात करते हुए नाराजगी जाहिर की.

बेकार अरेंजमेंट्स

गोल्ड पिट टिकट के लिए 15,000 रुपये का अमाउंट देने वाले फैन ने लिखा- 'दिलजीत बेहतरीन थे, लेकिन उनका कॉन्सर्ट नहीं था. इतना पैसा देने के बाद भी, हमें लंबा इंतजार करना पड़ा. शाम 5:30 बजे तक गेट नहीं खुले और फिर कॉन्सर्ट रात 8 बजे तक शुरू नहीं हुआ. शाम 5 से 7 बजे तक बस ऐड ही थे, जिसमें कोई ओपनिंग एक्ट नहीं था.'

लड़की को ले जाया गया अस्पताल

पोस्ट में आगे लिखा- 'पास में ही एक लड़की बेहोश हो गई और स्टाफ का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया. इनीशियल इंतजाम भी नहीं थे, लिहाजा उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह सब कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही हुआ. ऐसा लगा कि ऑर्गेनाइजर सुरक्षा के बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं.'

— Siddharth (@SidKeVichaar) October 27, 2024