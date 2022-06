Alia Bhatt Pregnant: शादी के दो महीने बाद प्रेग्नेंट हुईं आलिया भट्ट तो कंडोम कंपनी ने बना दिया मजाक, शर्म से पानी हो जाएंगे रणबीर कपूर

Durex Condom Funny Reaction On Ranbir Alia Pregnant: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मे शादी के तीसरे महीने में भी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज़ फैंस के साथ शेयर कर दी है. ऐसे में दुनिया भर से कपल के फैंस उन्हें बधाईयां दे रहे हैं. इसी बीच कंडोम कंपनी ड्यूरेक्स ने भी कपल को बेहद मजेदार अंदाज में बधाईयां दी हैं. ड्यूरेक्स का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

आलिया की प्रेग्नेंसी पर ड्यूरेक्ट का ट्वीट

दरअसल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बधाई देने के लिए ड्यूरेक्स ने रणबीर कपूर के गाने 'चन्ना मेरे आ' का इस्तेमाल किया है लेकिन इसमें मजेदार ट्विट्स लगा दिया है. ड्यूरेक्स मे ट्वीट किया, "महफिल में तेरी हम तो क्लियरली नहीं थे... बधाईयां". अब ड्यूरेक्स का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

The JOMO is REAL! Congratulations Alia & Ranbir.

— Durex India (@DurexIndia) June 27, 2022