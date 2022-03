हार्ट अटैक पड़ते ही इस मशहूर एक्टर ने तोड़ा दम, दुनिया को कह दिया अलविदा

नई दिल्ली: सिनेमाजगत से एक दुखद खबर आई है. जाने माने मशहूर अभिनेता अभिषेक चटर्जी (Abhishek Chatterjee) ने महज 57 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. जानकारी के मुताबिक अभिनेता की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई. इस खबर के बाद से ही सिनेमाजगत में सन्नाटा पसर गया है. हर कोई अभिनेता के निधन की खबर सुनकर शॉक में है और नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.

अभिनेता के परिवार के सदस्यों के मुताबिक अभिषेक चटर्जी (Abhishek Chatterjee) ने बुधवार को एक शो की शूटिंग के दौरान पेट में मरोड़ की शिकायत की थी. जिसके बाद उन्हें उनके घर पर सेलाइन चढ़ाया गया. जिसके बाद गुरुवार सुबह हार्ट अटैक पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया.

बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी (Abhishek Chatterjee) अपने पीछे परिवार में पत्नी और एक बेटी को छोड़ गए हैं. इस दुखद खबर आने के बाद पूरा परिवार गमगीन है.

अभिषेक चटर्जी (Abhishek Chatterjee) के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में 'पथभोला' नाम की फिल्म से सिनेमाजगत में कदम रखा. इसके अलावा इन्होंने ऋतुपर्णो घोष की 'दहन' और 'बारीवली' और 'मजूमदार' जैसी फिल्मों में एक्टिंग की छाप छोड़ी. बंगाली फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है.

Sad to know of the untimely demise of our young actor Abhishek Chatterjee . Abhishek was talented and versatile in his performances, and we shall miss him. It is a great loss for TV serials and our film industry. My condolences to his family and friends.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 24, 2022