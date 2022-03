Gauahar Khan ने किया कश्मीर फाइल्स पर ऐसा पोस्ट, लोगों ने कर दिया भयंकर ट्रोल

नई दिल्ली: एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) एक फेमस सोशल मीडिया यूजर के तौर पर जानी जाती हैं. वह अलग-अलग सबजेक्ट पर अपने विचार शेयर करने से कभी नहीं हिचकिचाती. हालांकि, इस बार उनके विचारों ने गलत तरीके से नेटिजन्स का ध्यान खींचा. दरअसल, उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) पर कटाक्ष करके मुसीबत मोल ले ली. लोग अब उनकी क्लास लगा रहे हैं.

गौहर खान (Gauahar Khan) ने ट्वीट विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का नाम ना लिखते हुए इस पोस्ट को शेयर किया. उन्होंने कहा कि अगर लोग एजेंडे को पहचानने में असफल रहते हैं तो वे गूंगे हैं. गौहर ने ट्वीट किया, 'यदि आप प्रचार नहीं देखते हैं, तो आपकी आत्मा अंधी, बहरी और गूंगी है!' बस फिर क्या था इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

गौहर खान (Gauahar Khan) को इस ट्वीट के बाद यूजर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा. एक यूजर ने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर यह द कश्मीर फाइल्स मूवी के संबंध में है, जिसे आप एक प्रोपेगेंडा के रूप में देखते हैं. मैं आपको तुरंत अनफॉलो कर रहा हूं.' एक अन्य यूजर ने गौहर खान पर दया की और सभ्य शब्दों में कहा, 'आप जैसे शिक्षित लोगों को इसे प्रचार के रूप में घोषित करते हुए देखना बहुत दुखद है ... मेरे सभी साथी मुस्लिम नागरिकों के लिए जो गलत धारणा में हैं कि यह फिल्म उनके प्रति नफरत फैला रही है. मूवी बस एक सच है जो इतना कड़वा लग रहा है की झूठी लग रही है, मूवी बस ये जानने के लिए है कि क्या-क्या हुआ था.' एक यूजर ने कहा, 'बड़ी सोच वाले पढ़े-लिखे व्यक्ति जो दूसरे समुदाय के लिए नफरत नहीं फैलाएंगे, लेकिन कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कि पीढ़ियां किस चीज से अनजान थीं... ' एक ने तो यहां तक लिखा, 'कश्मीरी पंडितों को लेकर यू आर डेफ डंब एंड ब्लाइंड आई थिंक. इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुमको ये प्रचार लगता है.'

This nonsense lady calls this a propaganda then what they are doing for Gujarat riots. Isn't that propaganda. In Gujarat the peace loving community has initiated. Look at audacity of this lady. Leave India along with Shahrukh, Sadamaal and Aamir & we will gift Arundhati Roy also

Yes,

Mam you are right,

We have been seeing propaganda since 1947 and still seeing.

You are not saying anything different.

We believe in indian judiciary (just to say) but will not believe if things are not according us.

Wow haddd of propaganda.

— Bhavani Shankar (@Bhavani49134965) March 17, 2022