Video : हनी सिंह का ये पार्टी सॉन्ग आज भी है हिट, 5 साल पहले मचाया था धमाल

नई दिल्ली : संगीत सेंसेशन यो यो हनी सिंह के गीत 'पार्टी विद भूतनाथ' ने पांच साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में संगीतकार ने सोशल मीडिया पर गाने से जुड़ी मीठी यादें साझा की हैं. यो यो हनी सिंह के सबसे प्रसिद्ध चार्टबस्टर्स में से एक 'पार्टी विद भूतनाथ' के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी यह पार्टियों में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों में से एक है. यो यो का यह गाना खास तौर से 'भूतनाथ 2' के लिए शूट किया गया था, जिसमें हनी सिंह और अमिताभ बच्चन साथ-साथ थिरकते नजर आए थे.

अपने गाने को याद करते हुए हनी सिंह ने कहा, 'लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चनजी के साथ अभी तक का मेरा सबसे बड़ा सांग-पार्टी विथ भूतनाथ को 5 साल हो गए हैं, पर यह अभी भी कल की तरह लगता है. मैं म्यूजिकल भाई भूषण कुमार को शुक्रिया कहता हूं, जिन्होंने मुझे एक बढ़िया मौका दिया. इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला.'

One of my biggest song with the living legend “Amitabh Bhachhan” ji - “Party with the BhoothNath”. It’s been 5 years still it feels like https://t.co/BRIVa6A2TB was a great learning experience and much love to my musical... https://t.co/RLcI8Fto5g

— Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) March 21, 2019