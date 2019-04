ऋतिक ने दुनिया में 'रोशन' किया नाम, बराक ओबामा के साथ यहां पाई जगह!

नई दिल्ली: दुनिया में सबसे हैंडसम पुरुषों में से एक, ऋतिक रोशन ने अक्सर अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है और अब अभिनेता के सफरनामे ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक 'बेन ब्रूक्स' में अपनी जगह बना ली है.

'उन लड़कों की कहानियां जो अलग होने की हिम्मत रखते हैं' नामक इस किताब में बीथोवेन, बराक ओबामा, फ्रैंक ओसन जैसे सम्मानित हस्तियों के बीच ऋतिक के संघर्षों को चित्रित किया गया है.

ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, "काश मैं बीते दिनों में वापस जा पाता और 11 साल के ऋतिक को आज के इस दिन को दिखा पाता. शायद यह अब तक मुझे मिली सबसे बड़ी पहचान है. इसके लिए बहुत शुक्रिया.. "

Pleasantly shocked to find this. How I wish I could go back in time and show the 11 year old me this image.

Is this a little thing or really as big as it feels inside me? Perhaps the biggest recognition i’v ever received.

Thank you for this. pic.twitter.com/o48sFbksp3

Hrithik Roshan iHrithik April 23, 2019