Kamaal R Khan Arrest: थम नहीं रहीं KRK की परेशानियां! अब फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ का लगा आरोप

KRK Arrest on asking for Sexual Favours from Fitness Trainer: फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने काम से ज्यादा अपने कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स (KRK Controversial Tweets) के लिए जाने जाते हैं. कुछ दिन पहले केआरके को एक पुराने ट्वीट की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था. वो मामला अभी सुलझा नहीं था जब कमाल आर खान को एक और आरोप के बिनाह पर हिरासत में ले लिया गया है. इस बार केआरके पर फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है और वर्सोवा पुलिस ने इस आरोप पर ही एक्टर को हिरासत में लिया हुआ है. आइए इस मामले के बारे में डिटेल में जानते हैं..

KRK पर फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ का लगा आरोप

फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ के जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो अभी का नहीं है बल्कि ये मामला 2019 का है. ये घटना 2019 की है लेकिन फिटनेस ट्रेनर ने कमाल आर खान के खिलाफ शिकायत 2021 में दर्ज कराई क्योंकि वो कमाल आर खान के कनेक्शन्स से डर गई थीं. उन्होंने केआरके पर आरोप लगाया है कि केआरके ने उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे और जबरदस्ती उनका हाथ भी पकड़ लिया था.

Maharashtra | Kamaal Rashid Khan arrested by Versova Police for demanding sexual favours & holding the complainant’s hand in the first week of January 2019. Versova Police arrested him by transfer order of 24th MM Court, Borivali, Mumbai: Versova Police

(File photo) pic.twitter.com/kBd2EFIpDe

— ANI (@ANI) September 4, 2022