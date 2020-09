कंगना की मां आशा रनौत ने अमित शाह को दिया धन्यवाद, कही ये बात

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कंगना को सुरक्षा दी है. कंगना की मां आशा रनौत ने महाराष्ट्र सरकार की निंदा की है. उन्होंने कहा , 'महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वह निंदनीय है. मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं. मुझे खुशी है कि पूरा भारत मेरी बेटी के साथ खड़ा है और लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है. मुझे उस पर गर्व है, वह हमेशा सच्चाई से खड़ी रही और ऐसा करना जारी रखेगी.

आशा रनौत ने आगे कहा, 'मैं अमित शाह जी को उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं. अगर उसे सुरक्षा नहीं दी गई होती तो, कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होता.'

I thank Amit Shah for providing her security, had she not been given security, nobody knows what would have happened to her: Asha Ranaut, mother of actor #KanganaRanaut https://t.co/tsheQQnLVY

— ANI (@ANI) September 10, 2020