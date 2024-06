Kedarnath में किसने घुमाई थार? वायरल VIDEO से मचा बवाल; अब हुआ ये एक्शन

Kedarnath Thar video: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रही है. दर्शन के मामले में श्रद्दालुओं की संख्या के रिकॉर्ड आए दिन टूट रहे हैं. इस बीच बाबा केदारनाथ के धाम के एक वीडियो गलतत वजहों से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की चर्चा हर ओर हो रही है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा के धाम में महेंद्रा थार पहुंची है. थार से कुछ हट्टे-कट्टे और स्वस्थ्य लोग उतर रहे हैं. इसके बाद बवाल मच गया.

बाबा के धाम में थार का क्या काम?

कुछ दिनों पहले ही बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहूलियत के लिए धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए दो थार पहुंचाई गई थी. तब प्रशासन की ओर से बताया गया था कि बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांगों को हेलीपैड से धाम तक पहुंचाने के लिए यह गाड़ियां केदारपुरी में लाई गई है. दरअसल यहां बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए थार गाड़ी मंगवाई गई. लेकिन बुजुर्गों के बजाय उसमें अधिकारियों के रिश्तेदार यात्रा कर रहे हैं. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

जिसमें थार गाड़ी से स्वस्थ लोग सवारी करते नजर आ रहे हैं. वाय़रल वीडियों में 3-4 स्वस्थ श्रद्धालु थार से मंदिर से मंदिर जाते नजर आ रहे हैं. आरोप ये भी लग रहे हैं कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के नाम पर केदारपुरी में उतारी गई थार का प्रयोग VIP लोगों की सेवा में किया जा रहा है.

सुविधा का दुरुपयोग और जांच के बाद होगी कार्रवाई

केदारधाम हेलीपैड से मंदिर तक की दूरी लगभग 1000 से 1200 सौ मीटर दूर बताई जा रही है और थार गाड़ी को बीमार व्यक्तियों बुजर्गो को मंदिर तक पहुंचाने के लिए केदारनाथ धाम लाया गया था. वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए है.

आप भी देखिए वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और युवतियां भी थार से उतर रही हैं. भगवान की दया से वो भी स्वस्थ्य हैं फिर भी थार की सवारी करके वो खुद को धन्य समझ रही हैं. उनके हाथ में सॉफ्टड्रिंक/कोल्ड ड्रिंक की बोतले हैं.

Mahindra Thar at Kedarnath was supposed to help Divyang from helipad to Temple.. This is what is going on.

Total Corruption is going on! pic.twitter.com/MsFfpKRWwl

— Troll Indian Politics (@itrollpolitiics) June 7, 2024