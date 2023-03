Kangana Ranaut Praises Deepika: दीपिका पादुकोण की स्पीच सुनकर कंगना रनौत ने कर दिया ऐसा ट्वीट, नहीं थी किसी को ऐसी उम्मीद!

कंगना ने की दीपिका की तारीफ

कंगना रनौत ने दीपिका (Deepika Padukone) की तारीफ करते हुए ट्वीट किया- 'दीपिका पादुकोण कितनी खूबसूरत लग रही हैं. पूरे देश को वहां स्टेज पर लेकर खड़ा होना बिल्कुल भी आसान नहीं है. देश की इमेज, रेप्युटेशन को अपने कंधों पर उठाना. इतना ही नहीं ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना. दीपिका इस बात की गवाह हैं कि भारतीय महिलाएं सबसे बेस्ट हैं.'

How beautiful @deepikapadukone looks, not easy to stand there holding entire nation together, carrying its image, reputation on those delicate shoulders and speaking so graciously and confidently. Deepika stands tall as a testimony to the fact that Indian women are the best https://t.co/KsrADwxrPT

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 13, 2023