शादी टूटने पर कनिका ढिल्लन का आया नाम, दीया मिर्जा बोलीं- 'मेरे अलगाव को...'

नई दिल्ली: दीया मिर्जा के अपने पति साहिल सांघा से अलग होने की गुरुवार की घोषणा के बाद से ही कई तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है. इसमें एक चर्चा यह भी है कि लेखिका कनिका ढिल्लन की साहिल से बढ़ती नजदीकियों की वजह से दीया की शादी टूट गई.

इसे लेकर दीया ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "साहिल से मेरे अलगाव को लेकर मीडिया के कुछ वर्गो द्वारा उठाए जा रहे सवाल और चर्चा को विराम देना और उसे स्पष्ट करना जरूरी है. इस तरह की लापरवाही भरे कारनामों को देखना दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे ज्यादा बूरी बात और क्या होगी कि हमारे साथियों और सहकर्मियों पर मीडिया द्वारा कीचड़ उछाला जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है. एक महिला होने के नाते मैं झूठ को हवा देकर अन्य महिला का नाम नहीं ले सकती हूं."

1) This is to clarify and put to rest all kind of speculation that is being bandied about by a certain section of the media regarding my separation with Sahil. It is most unfortunate to see the level of irresponsibility exercised. — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

2) What is even more unfortunate is that our colleagues names are being tarnished and maligned by this media. As a woman I will not stand for another woman’s name being used so irresponsibly to perpetuate a lie. — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

3)There is absolutely no truth to the alleged reports and no third person is the reason for Sahil and I to part ways. We have requested the media to be graceful and allow us this time for some privacy. Really hope they can respect that. — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

कई रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में अपने पति प्रकाश कोवेलामुदी से अलग हुई कनिका को दीया और साहिल की शादी की टूटने की वजह बताया जा रहा था.

I am so sorry Kanika that people can be so disgraceful. All my love to you. https://t.co/vg5O6jPAea — Dia Mirza (@deespeak) August 2, 2019

कनिका ने कहा, "ये बहुत ही घटिया है कि किस तरह दो अलग मामलों को जबरदस्ती आपस में जोड़ा जा रहा है. मैं अपनी पूरी जिंदगी में दीया और साहिल से कभी नहीं मिली हूं. यह आधारहीन खबर है."

11 सालों से एक दूसरे को जानने वाले दीया और साहिल ने साल 2014 में शादी की थी. दोनों ने आपसी सहमति से अपनी पांच साल की शादी को खत्म करने का फैसला लिया है.

इसके अलावा दीया ने मीडिया से गुजारिश की है कि वे उनकी निजता का सम्मान करे. (इनपुट आईएएनएस)

