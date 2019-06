Video: करिश्मा कपूर के बर्थडे पर माधुरी को याद आए पुराने दिन, इस अंदाज में किया विश

नई दिल्ली: मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने साल 1997 में आई फिल्म 'दिल तो पागल है' में अभिनेत्री करिश्मा कपूर संग मशहूर डांस के पलों को याद किया. मंगलवार को करिश्मा के 45वें जन्मदिन के अवसर पर माधुरी ने अपने सह-कलाकार को ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें भी उस दौरान सेट पर दोनों अभिनेत्रियों के बीच हुई असीमित हंसी-मजाक जो कि अभी भी जारी है, याद है.

माधुरी ने ट्वीट किया कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं करिश्मा कपूर. 'दिल तो पागल है' के लिए अविस्मरणीय डांस ऑफ और सेट पर हुई असीमित हंसी-मजाक, जो कि आज भी जब हम मिलते हैं जारी है, को याद कर रही थी. मुझे आशा है कि आपका यह खास दिन ढेर सारी हंसी और प्यार से भरा हो. यश चोपड़ा 'दिल तो पागल है' के निर्देशक थे और फिल्म में शाहरुख खान भी मुख्य भूमिका में थे.

कपूर खानदान की वो बेटी जिसने बगावत करके फिल्म इंडस्ट्री में रखा कदम, 16 साल की उम्र में हुई थीं हिट

Wishing you a very Happy Birthday #KarismaKapoor. Just remembering the unforgettable dance off scene we shot for #DilTohPagalHai and the unlimited laughter on the sets that still continue every time we meet. I hope your special day is filled with loads of laughter and love

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) June 25, 2019