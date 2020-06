म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का देर रात निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर

मुंबई: सलमान खान की फिल्म 'दबंग' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्मों का संगीत देने वाले बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का रविवार देर रात निधन हो गया. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूत्रों के मुताबिक, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ. वाजिद खान के निधन की पुष्टि सिंगर सलीम मर्चेंट ने सोशल मीडिया पर की. उन्होंने लिखा, "साजिद-वाजिद फेम मेरे भाई वाजिद के निधन के समाचार से मुझे गहरा आघात लगा है. भाई, तुम बहुत जल्दी गए. यह हमारी बिरादरी के लिए बहुत बड़ा झटका है. मैं टूट गया हूं."

Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family

Safe travels bro @wajidkhan7 you’ve gone too soon. It’s a huge loss to our fraternity. I’m shocked & broken .

Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un

— salim merchant (@salim_merchant) May 31, 2020