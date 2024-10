100 करोड़ के मानहानि केस में बयान दर्ज कराने पहुंचे नागार्जुन, बेटे के तलाक पर मंत्री ने दिया विवादित बयान

साउथ के फेमस स्टार नागार्जुन अपने बेटे नागा चैतन्य और एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के तलाक पर विवादित कमेंट करने वाली मंत्री के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था. अब वह इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट पहुंचे. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

हाल में ही नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु के तलाक को लेकर तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा ने विवादित बयान दिया था. उनके खिलाफ दर्ज अपनी आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नागार्जुन स्थानीय अदालत में पेश हुए.

वाइफ और बेटे के साथ पहुंचे अदालत

नागार्जुन के साथ उनकी पत्नी अमाला और बेटे नागा चैतन्य थे और वे दोपहर में यहां नामपल्ली में अदालत में पहुंचे. नागार्जुन ने सुरेखा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने मंत्री पर 100 करोड़ का मानहानि का मामला ठोका है.

Hyderabad, Telangana: Actor Nagarjuna Akkineni, along with his wife Amala and son Nag Chaitanya, appeared at the Nampally Court to record his statement in the criminal defamation case he filed against Minister Konda Surekha pic.twitter.com/79D4vZBsQn

— IANS (@ians_india) October 8, 2024