भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी एक्टर का दावा, Aamir Khan ने ऑफर की थी फिल्म

Shaan Shahid claims Aamir Khan offered him Ghajini: पाकिस्तानी एक्टर शान शाहिद (Shaan Shahid) अक्सर अपने भारत विरोधी बयानों और फिल्मों की वजह से चर्चा में रहते हैं. शान शाहिद का ये भी मानना है कि भारत में ज्यादा धर्मनिरपेक्षता नहीं बची है. उनके इस बयान के साथ एक्टिविस्ट सोनम महाजन ने हाल ही में शाहिद की एक फिल्म का सीन सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इतना ही नहीं, सोनम ने ये भी खुलासा किया है कि शाहिद की मानें तो एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाए थे.ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

Meet Pakistani actor Shaan Shahid who feels there isn’t enough secularism in India.

According to Shahid, a very popular Indian actor literally pleaded with him to play a role in his film that went on to become a superhit. pic.twitter.com/tqApx4Qcsw

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) January 30, 2023