कौन हैं वो दो सुपरस्टार्स? जिनको रश्मिका मंदाना ने दिया अपनी सक्सेस का क्रेडिट; नाम जाकर रह जाएंगे हैरान

Rashmika Mandanna Success Credit: साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना इस वक्त साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ हालिया रिलीज फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' में नजर आ रही हैं, जिसमें वो एक बार फिर 'श्रीवल्ली' के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े. इसी बीच 'पुष्पराज' की 'श्रीवल्ली' ने अपनी सफलता के श्रेय इन दो बड़े सुपरस्टार्स को दिया है.

दरअसल, 2016 में कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका अब तक कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं. उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. इसी बीच एक्स हैंडल (ट्विटर) पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक फैन ने एक्स पर रश्मिका की रणबीर कपूर के साथ 'एनीमल' और अल्लू अर्जुन के साथ 'पुष्पा 2' की कंबाइन फोटो पोस्ट की और लिखा, 'दो अल्फा मेल्स एक लड़की रश्मिका से डोमिनेट हो रहे हैं', जिसका एक्ट्रेस ने जवाब भी दिया, जो वायरल हो रहा है.

Performing with these men has set the bar soooo high for me.. it’s crazy .. and I am so freaking glad! I like the actor I am today because of these two mind blowing actors!

