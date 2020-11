'Baba ka Dhaba' के मालिक संग हुई ठगी पर बोले R. Madhavan, जाहिर की नाराजगी

नई दिल्ली: कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा (Baba Ka Dhaba) का वीडियो खूब वायरल हुआ था और देशभर से लोग बुजुर्ग दंपत्ति कांता प्रसाद और बादामी देवी (Kanta Prasad and Badami Devi) की मदद के लिए सामने आए थे. अब ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन (Gaurav Wasan) के खिलाफ पैसों के हेरफेर का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. बता दें गौरव ने ही बाबा का ढाबा का वीडियो शेयर किया था और लोगों से मदद की अपील की थी.

आर माधवन ने जताई चिंता

इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता आर माधवन (R Madhavan) ने एक ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने लिखा, ‘बाबा के ढाबा के बुजुर्ग मालिक के साथ ठगी हुई है? अब इस तरह की चीजें लोगों को अच्छा करने से रोकती हैं, ऐसी चीजे लोगों को वजह देती हैं न अच्छा बनने के लिए. ये अस्वीकार्य है, अब अगर ये फ्रॉड कपल पकड़ा जाता है और उन्हें सजा मिलती है तो भरोसा दोबारा से किया जा सकेगा. दिल्ली पुलिस आप पर पूरा भरोसा है.'

Elderly owner of Baba ka Dhaba duped in Delhi? Now this is the kind of thing that gives ppl a reason not to do good. Unacceptable. Now if this fraud couple is caught and punished ..FAITH will be restored .. ⁦@DelhiPolice⁩ full faith in you https://t.co/f4D2IdlOq9

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) November 2, 2020