शूटिंग के दौरान रजनीकांत के घायल होने की खबर पर बियर ग्रिल्स का खुलासा! बताया पूरा सच

नई दिल्ली: डिस्कवरी चैनल के नए सीरीज 'इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स' के मेजबान ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तमिल सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) कार्यक्रम के लिए शूटिंग करने के दौरान घायल नहीं हुए हैं. उनके चोटिल होने के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसके बारे में ग्रिल्स ने कहा, "कृपया परेशान न हो, उन्हें (रजनीकांत) चोट नहीं पहुंची है. वह बहादुर, दृढ़ निश्चयी और कभी हार न मानने वाले हैं."

मंगलवार को देर रात जारी एक रिपोर्ट में आईएएनएस ने इस बात की पुष्टि की थी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 'इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स' की शूटिंग के दौरान रजनीकांत चोटिल नहीं हुए थे.

टाइगर रिजर्व के निदेशक टी.बालचंद्र ने रजनीकांत को चोट लगने की खबर को फर्जी बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया.

Even @BearGrylls has mentioned

" #ThalaivaOnDiscovery "

This one is for the Haters out there !@rajinikanth the second Indian to participate in this show after our own Prime Minister #Thalaivar for a reason ! #DarbarBlockbusterHitWW #Darbar #Thalaivar168 #Rajinikanth pic.twitter.com/mCc106ndne

— Actor Rajinikanth Fans (@ThalaivarFC23) January 29, 2020