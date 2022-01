Rakul Preet Singh ने ब्रालेस होकर दिया ऐसा पोज, हॉट लुक देख खुद को रोक नहीं पाए जैकी भगनानी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपनी एक ऐसी फोटो पोस्ट की है जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया है. इस तस्वीर पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. वहीं रकुल के बोल्ड लुक को देखकर जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) भी खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट कर दिया.

कैमरे के सामने ब्रालेस हुईं रकुल प्रीत सिंह

रकुल प्रीत (Rakul Preet Singh) ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने हॉट अंदाज से फैंस के दिलों में खलबची मचा दी है. फोटो में रकुल प्रीत (Rakul Preet Singh) ब्रालेस नजर आ रही हैं. उन्होंने जालीदार श्रग से अपने बदन को ढका है. वह कैमरे के सामने हॉट पोज देती नजर आ रही हैं. रकुल की इस फोटो को देखकर फैंस क्रेजी हो गए हैं.

हॉट लुक देख खुद को रोक नहीं पाए जैकी

रकुल (Rakul Preet Singh) ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये मेरा बैठने का खूबसूरत पोज है. कमेंट सेक्शन में फैंस अपने रिएक्शन दे रहे हैं. यूजर्स हार्ट और फायर इमोजी से रकुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, रकुल के इस अंदाज पर जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) भी फिदा हो गए हैं. उन्होंने कमेंट करते लिए लिखा, OH MY MY.

जैकी संग रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं रकुल

गौरतलब है कि रकुल (Rakul Preet Singh) पिछले कुछ समय से जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा मे हैं. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. हालांकि, कपल में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है. वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल (Rakul Preet Singh) पिछली बार फिल्म 'सरदार का ग्रैंडसन' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ काम किया था. रकुल बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इडंस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं. वह साउथ की कई भाषाओं में फिल्में कर चुकी हैं.

